Ramón Celma ofrece los votos del PP para expulsar de las instituciones al encausado Lucio Cucalón

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha advertido de la gravedad de los hechos que rodean al todavía alcalde de Aguarón y presidente de la comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón y ha ofrecido los votos del PP para expulsarlo: "Si el PSOE es incapaz de echar a Lucio Cucalón de las instituciones, puede contar con nuestra ayuda".

El regidor municipal y comarcal encausado afrontará en noviembre un juicio oral como presunto autor de un delito de falsedad documental en la gestión de la sociedad urbanística municipal con la que se pretendía construir un polígono industrial que nunca se llevó a cabo.

Celma ha recordado que Cucalón acumula ya una condena de ocho meses de inhabilitación por acoso laboral a dos trabajadores, así como una investigación por gastos irregulares y otra tras detectar adjudicaciones sospechosas a una sociedad vinculada a su propia familia.

"Estamos hablando de un alcalde con causas abiertas por falsedad documental, con una condena firme de inhabilitación, con informes demoledores del Tribunal de Cuentas y con una investigación por adjudicaciones irregulares de cientos de miles de euros. Es inadmisible que siga en sus cargos y, lo que es peor, que el PSOE lo siga sosteniendo" ha subrayado.

"INCONGRUENCIA"

El presidente provincial ha criticado también la "expulsión fake" del PSOE, que en comunicados anuncia la ruptura con Cucalón mientras en la práctica continúa dándole respaldo político, ha diferenciado. "Hemos visto a una diputada provincial del PSOE acompañándole en la procesión, en la misa y en los festejos populares de Aguarón. ¿Qué le debe el PSOE de Pilar Alegría a Lucio Cucalón para seguir manteniéndolo como alcalde y presidente comarcal?", se ha preguntado.

Una "incongruencia" que ha criticado el representante de los populares: "Está feo engañar a los demás y está feo también engañarse a uno mismo. Lo que no tiene ningún sentido es decir que Lucio Cucalón no forma parte del PSOE y que sus concejales en Aguarón sigan mostrándole su apoyo con sus votos y que los consejeros del PSOE en la comarca de Cariñena sigan ofreciéndole sus votos y su apoyo".

Ante esta situación, el Partido Popular de Zaragoza se ha ofrecido a facilitar una salida institucional inmediata. "Si el PSOE tiene dificultades internas para echar a Cucalón de la alcaldía o de la comarca, nosotros ofrecemos nuestros votos para expulsarlo. Los vecinos merecen alcaldes ejemplares, no dirigentes que arrastran causas judiciales y vergüenzas políticas".

Sobre la forma concreta de sustanciar esa fórmula para sacar a Cucalón de las instituciones, Celma ha dejado la puerta abierta a diferentes opciones: "Si quieren que comencemos a hablar, nosotros podemos ayudarles a encontrar la fórmula y a ofrecerles nuestro apoyo. Hay distintas posibilidades que se podrían estudiar con el Partido Socialista, si de verdad tiene la voluntad de que Lucio Cucalón deje de ser alcalde y deje de ser presidente de la comarca de Cariñena", ha apuntado.

UNA TRAYECTORIA POLÉMICA

El dirigente popular ha explicado que el alcalde de Aguarón y presidente de la comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón ha estado salpicado por una serie de condenas, escándalos y polémicas que "han ido deteriorado" la imagen del PSOE y de las dos instituciones que gobierna.

A lo largo de los últimos años se han sucedido sentencias judiciales derivadas de su gestión municipal, procedimientos abiertos por adjudicaciones irregulares a empresas ligadas a su entorno familiar por valor de 265.000 euros, así como gastos injustificados en dietas y desplazamientos, que carecen del respaldo documental exigido por ley.

En su desempeño en los cargos que ostenta, ha proseguido, se han producido "despilfarros en comidas y actos de representación absolutamente incompatibles con la responsabilidad de un cargo público y una opacidad reiterada a la hora de rendir cuentas, ignorando los mecanismos de control que deberían garantizar la transparencia en cualquier administración".

Celma considera que Cucalón "continúa protegido por el PSOE de Zaragoza y de Aragón, que, lejos de actuar con contundencia, opta por mantenerlo en sus cargos y respaldarlo públicamente, enviando un mensaje de tolerancia hacia la corrupción y la mala gestión".

Para el Partido Popular de Zaragoza, esta situación ha alcanzado un punto límite: "Es inaceptable que un alcalde con este historial siga representando a los vecinos. Solo con responsabilidad, ejemplaridad y una ruptura real con estas prácticas se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos de Aguarón y de toda la provincia", han concluido desde las filas 'populares' en Zaragoza.