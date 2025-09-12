Ranera pide a Chueca recuperar los Puntos Violeta y no ceder a los "negacionistas" de Vox

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera; y el concejal socialista, Paco Galán, frente a la sede de la Casa de la Mujer - PSEO

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista, Lola Ranera, exigirá a la alcaldesa Natalia Chueca, mediante una moción en el Pleno de septiembre, que recupere los Puntos Violeta y no ceda a los "negacionistas" de Vox que intentan ocultar la violencia machista. La socialista ha criticado la reconversión, el pasado fin de semana en el "Vive Latino", de Puntos Violeta en Espacios Seguros, "ocultando la lucha contra la lacra de la violencia de género".

La portavoz socialista, Lola Ranera, acompañada del concejal socialista Paco Galán, ha recordado que Vox, "la ultraderecha, haya venido a las instituciones para que la ciudadanía retroceda en derechos". "Son negacionistas de todo y, desgraciadamente, también de la violencia de género. Lo llevan en el programa electoral y su objetivo es retirar la nomenclatura de cualquier tema de mujer en la ciudad", ha opinado.

Para Ranera, el PP ha "decidido consentir" porque necesita la suma de los votos de Vox para sacar adelante unos presupuestos. "Nos hemos encontrado este fin de semana, en el Vive Latino, que PP y Vox han reconvertido los Puntos Violetas para convertirlos en Espacios Seguros unisex, ocultando la sensibilidad de la sociedad en la lucha contra la lacra de la violencia de género y la violencia machista", ha manifestado.

Ranera ha recordado que los Puntos Violeta se impulsan desde el Ministerio de Igualdad, se aprueba la Ley Orgánica 1/2004 y se firma un Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Se trasladó a las comunidades y a los distintos ayuntamientos para que en la calle se reconociera que existe violencia machista, y para que se pusieran en marcha medidas para prevenir el claro apoyo de esta violencia machista que existe", ha detallado.

Ranera ha adelantado que el PSOE va a presentar una moción en el pleno de este mes de septiembre, porque la denominación de este cambio "no es neutral, esconde mucho más".

"Es --ha considerado-- un retroceso que contradice la ley y, por supuesto, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Vamos a pedir en el Pleno que mantenga el compromiso para erradicar la violencia de género, mantenga la denominación de los Puntos Violeta y se sigan promoviendo campañas para luchar contra esta lacra que es la violencia machista".

Antes de concluir, Ranera ha hecho hincapié en que la "violencia machista existe y a la mujer se le mata por ser mujer". "El Ayuntamiento debe luchar contra esta lacra social", ha añadido.