Ranera, preocupada "al no dar cuenta Chueca de los 76 millones que aporta el Ayuntamiento a La Romareda"

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha mostrado su preocupación y "enfado" por la "tomadura del pelo" y el "bochorno" que se ha vivido en la Junta de Portavoces extraordinaria solicitada por los socialistas ante la "falta de información" de la alcaldesa, Natalia Chueca, sobre los 76 millones de euros "comprometidos por el consistorio en la Nueva Romareda y el estadio modular".

Ranera ha criticado que la alcaldesa no haya asistido a la Junta de Portavoces, "a pesar de ser, además, presidenta de la Sociedad La Nueva Romareda, que ha durado 10 minutos y en la que el Gobierno del PP no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por los socialistas referentes a cuestiones jurídicas, técnicas, relaciones contractuales, obligaciones remitiéndose solo al informe de septiembre de 2024", ha resumido.

Ranera ha alertado de "la falta de respeto absoluta" de Chueca hacia no solo el principal grupo de la oposición, sino al resto de grupos y, "sobre todo, a la ciudadanía", y ha lamentado que el Gobierno del PP haya decidido "seguir con una opacidad y una falta de transparencia absoluta" hacia este proyecto.

Algo que trasladará la portavoz socialista a la alcaldesa como primer punto de la reunión que mantendrá este martes, 9 de septiembre, con motivo del inicio del curso político. Asimismo, ha anunciado que el PSOE acudirá a todos los órganos competentes para obtener toda esta información.

"Es imprescindible que la ciudadanía conozca hasta el último euro en qué se está destinando el presupuesto municipal. Estamos hablando de 76 millones de euros comprometidos en estos proyectos. Y, por lo tanto, el grupo municipal socialista y, sobre todo, toda la ciudadanía, debemos conocer dónde va dirigido ese dinero", ha insistido.

PLENO SOBRE JUVENTUD

Previamente a esta Junta de Portavoces extraordinaria solicitada por el PSOE, se ha desarrollado otra con motivo de la celebración del pleno sobre juventud este miércoles, 10 de septiembre, a las 16.45 horas.

En dicho pleno, también a instancias de los socialistas, "queremos decirle a Natalia Chueca que paralice la decisión de cerrar siete Casas de Juventud y, sobre todo, que escuche a los jóvenes que vendrán el miércoles por la tarde para explicarle la necesidad de que existan estos espacios en los barrios", ha apremiado Ranera.