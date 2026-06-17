Ranera (PSOE) acusa a Chueca de gobernar "de espaldas a los barrios y centrarse en su promoción personal"

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera - PSOE

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado con dureza el balance realizado por la alcaldesa, Natalia Chueca, sobre sus tres años de mandato que ha calificado de ejercicio de "autocomplacencia alejado de la realidad que viven los vecinos de la ciudad".

A su parecer, Natalia Chueca está gobernando "de espaldas a los barrios, en un mundo irreal, más centrada en su promoción personal que en resolver los problemas de los zaragozanos".

En rueda de prensa, Ranera ha lamentado que Chueca, en una comparecencia destinada a rendir cuentas sobre la gestión municipal, haya comenzado hablando de política nacional, "haciendo oposición" al Gobierno de España.

"Los zaragozanos esperan que su alcaldesa se dedique a resolver los problemas de Zaragoza, no a ejercer de portavoz de Alberto Núñez Feijóo ni a alimentar sus ambiciones políticas personales", ha opinado Ranera, al tiempo que le ha sugerido a Chueca "que se le note menos el ansia que tiene de sustituir a Azcón, en esa ambición que tiene que hasta se pone un 8,5 de nota y parece que Zaragoza se le está empezando a quedar pequeña".

La portavoz socialista ha recordado que este Gobierno municipal cuenta con el mayor presupuesto de la historia de Zaragoza, superando los 1.036 millones de euros, y ha subrayado que con esos recursos era "lógico" que hubiera obras en la ciudad. Son proyectos que estaban en los cajones y que con tanto dinero se han recuperado, "solo faltaría", ha exclamado. Sin embargo, ha reprochado a Chueca la "falta" de visión estratégica y de grandes proyectos transformadores.

"Los grandes avances de Zaragoza han llegado siempre de la mano de proyectos que cambiaron la ciudad, como la Expo 2008 o la primera línea del tranvía. Esos proyectos generaron actividad económica, empleo, prestigio internacional y mejoraron la calidad de vida de los vecinos. Hoy no existe ninguna iniciativa de esa dimensión ni de esa ambición", ha observado.

MOVILIDAD

Ranera ha puesto el foco en la movilidad como una de las grandes asignaturas pendientes del mandato. "La segunda línea del tranvía, que permitiría conectar barrios como San José, Las Fuentes, Delicias, Oliver o Valdefierro, sigue sin avanzar mientras los vecinos sufren un sistema de transporte cada vez más tensionado y decisiones improvisadas que generan caos circulatorio y largas esperas, acrecentadas por la falta de planificación en las obras que se están realizando actualmente en la ciudad".

La portavoz socialista también ha cuestionado la política de vivienda del Gobierno de Chueca. "Natalia Chueca vende suelo público para hacer caja en lugar de utilizarlo para garantizar vivienda verdaderamente asequible para jóvenes y familias. Zaragoza necesita soluciones habitacionales reales, no operaciones inmobiliarias que expulsan a quienes más necesitan apoyo", ha criticado.

Asimismo, ha denunciado el abandono de los barrios y la desconexión de la alcaldesa con los problemas cotidianos de la ciudadanía. "Mientras los vecinos de Parque Venecia reclaman equipamientos, los de La Cartuja muestran su preocupación por los incendios en el PTR o las familias sufren las consecuencias de una movilidad deficiente, la alcaldesa sigue instalada en una realidad paralela marcada por la propaganda y los grandes anuncios".

Ha lamentado también las "chapuzas" de Chueca en proyectos como el Parque de Atracciones y el proyecto Distrito 7 en la antigua fábrica de ascensores Giesa.

MÁS CRÍTICAS

Ranera también ha criticado la prioridad otorgada a eventos y actividades efímeras frente a las necesidades estructurales de la ciudad. "No se puede gobernar Zaragoza a golpe de espectáculo permanente mientras siguen sin resolverse cuestiones fundamentales como la vivienda, la movilidad, los servicios públicos o la atención a los barrios", ha apuntado.

La portavoz socialista ha mostrado además su preocupación por decisiones del Gobierno de Chueca en materia social e igualdad, criticando la eliminación de los Puntos Violeta y ha lamentado la situación actual de VioGén, a pesar de que el PP lleva ya siete años gobernando.

También ha cuestionado medidas como el proyecto de la Ordenanza Cívica. "Es del género ridículo multar con hasta 3.000 euros a personas sin hogar que duermen en la calle. Lo que necesitan estas personas es apoyo, atención y oportunidades", ha recordado.

Ranera también ha querido recordar las protestas de familias y comunidades educativas por las altas temperaturas en las aulas y ha acusado al Partido Popular de "dar la espalda a la educación pública y a las necesidades reales de los centros escolares".

Por último, la portavoz socialista ha lamentado que Chueca "se haya echado a los brazos" de Vox para sacar adelante iniciativas municipales y ha advertido de que esta situación está debilitando la imagen de Zaragoza como una ciudad abierta, solidaria y referente en convivencia.

"Zaragoza merece mucho más que un gobierno instalado en la autocomplacencia. Merece una alcaldesa centrada en resolver los problemas reales de sus vecinos, con ambición para transformar la ciudad y con un proyecto de futuro que vaya más allá de la propaganda y de la promoción personal", ha concluido Ranera.

Frente a todo ello, ha avanzado que el grupo municipal socialista presentará sus propuestas en el próximo Debate sobre el Estado de la Ciudad con el objetivo de ofrecer soluciones concretas a los principales y verdaderos retos que afronta Zaragoza.