Ranera (PSOE) exige incluir en el presupuesto de 2027 la climatización de los colegios públicos

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y el concejal del PSOE, Guillermo Ortiz - PSOE

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que incluya en los próximos presupuestos municipales partidas destinadas a la climatización de los colegios públicos de la ciudad y que reclame al Gobierno de Aragón las actuaciones necesarias para garantizar unas temperaturas adecuadas en todos los centros educativos.

Ranera ha realizado estas declaraciones a las puertas del CEIP Tío Jorge, en el distrito del Arrabal, junto al concejal Guillermo Ortiz, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

"Volvemos al cole y nos encontramos otra vez con que nuestros niños, niñas y jóvenes van a sufrir altas temperaturas en las aulas. Terminamos el curso con alumnos que llegaron a desmayarse por el calor. Ya no hablamos solo de confort, estamos hablando de un problema de salud", ha diferenciado.

La portavoz socialista ha recordado que las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático y ha advertido de que los centros educativos siguen sin estar preparados para hacer frente a esta realidad.

"Los colegios y los institutos son de los pocos equipamientos públicos de Zaragoza que continúan sin climatizar. No podemos normalizar que nuestros hijos e hijas tengan que estudiar en aulas en las que, cuando llegan las altas temperaturas, resulta prácticamente imposible desarrollar la actividad con normalidad", ha señalado.

La portavoz socialista ha indicado, además que, ante la falta de soluciones de las administraciones, están siendo las propias familias las que están tomando medidas.

INICIATIVA DE LAS FAMILIAS

"Nos consta que en 27 colegios las familias están pagando de su propio bolsillo sistemas para intentar combatir el calor. Y no todas las familias pueden permitírselo. No podemos consentir que las condiciones en las que estudian nuestros niños dependan del dinero que puedan aportar sus padres y madres", ha advertido. En ese sentido, ha recordado que el PSOE ya llevó este problema al Ayuntamiento antes del verano.

"Lo estamos diciendo ahora con la vuelta al cole, pero ya lo advertimos en mayo y junio en el Salón de Plenos. Propusimos climatizar las aulas y Natalia Chueca votó en contra. Entendió que no era necesario, y hoy volvemos a encontrarnos exactamente con el mismo problema", ha lamentado.

Además, la portavoz socialista ha arremetido contra la reducción de una partida municipal de 1,3 millones de euros destinada a calefacción y obras extraordinarias de mantenimiento en los centros.

Ranera ha explicado que la climatización de los colegios fue precisamente una de las cuatro medidas urgentes que el PSOE trasladó la semana pasada a Natalia Chueca para hacer frente a los problemas que afectan directamente a los zaragozanos y también ha recordado que en el debate del Estado de la Ciudad, a instancias de los socialistas, se aprobó hacerlo aún con el voto en contra del PP de Chueca.

"Le dijimos que era prioritario que el Ayuntamiento climatizara los colegios en aquello que sea de su competencia y que exigiera al Gobierno de Aragón que haga lo propio en todas las aulas y centros educativos".

Por ello, ante la elaboración de las próximas cuentas municipales, Ranera ha reclamado que Chueca rectifique. "Ahora que estamos esperando el proyecto de presupuestos, exigimos que incorpore partidas suficientes para la climatización y para garantizar todas las obras necesarias en los colegios públicos de Zaragoza", ha señalado.

"Estamos ante el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento, con 1.036 millones de euros. Las obras son importantes, pero nuestros niños y niñas y los problemas cotidianos de los vecinos tienen que ser la prioridad. Ya basta de políticas de marketing mientras las familias tienen que sacar dinero de su bolsillo para que sus hijos no se achicharren en clase", ha concluido Ranera.