Ranera (PSOE) le exige a Chueca que convenza a Calvo para que Vox no se ausente del reconocimiento a la Casa Palestina

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha reclamado a la alcaldesa, Natalia Chueca, que se siente con el portavoz de Vox, Julio Calvo, y lo convenza para que su grupo no se ausente durante el reconocimiento de la Casa Palestina en Aragón como Hija Predilecta de la ciudad.

Ranera ha lamentado la "deriva" del Gobierno de Natalia Chueca por "las cesiones, el blanqueo y la compra de los postulados ideológicos y los caprichos de Vox, que han llevado a que "ya no aprobamos declaraciones de los derechos humanos, eliminamos los puntos violeta, o le damos espacio al padre Guilherme, que hace un acto provida con dinero del Ayuntamiento de Zaragoza".

La portavoz socialista ha recordado el carácter institucional de los premios que se conceden este sábado, la Medalla de Oro y los títulos de Hijos e Hijas Predilectos y ha defendido la posición de su grupo votando a favor de premiados, "que nos pueden gustar más o menos, siempre que estén en un marco democrático". Por ello mismo, le ha solicitado a Chueca "que pare ya esta situación porque es a ella la que le toca, como alcaldesa de esta ciudad, restablecer la normalidad institucional".

Ranera ha avisado de que si la alcaldesa no ataja esta situación no sabe "qué será lo siguiente" y ha defendido "llamar a las cosas por su nombre" porque "si hablamos de Palestina, estamos hablando de un genocidio". Y no lo dice el grupo municipal socialista, lo está diciendo la ciudadanía en las calles", ha argumentado.

"Del Partido Popular no esperábamos esto, es un partido democrático, en tiempos buscaba la centralidad y trabajar para la inmensa mayoría y, por ello, lo que le toca en estos momentos es parar a Vox porque está haciendo una bola gorda política muy peligrosa", ha advertido.

Además, Ranera ha puesto en cuestión las fuentes que sostienen el veto de los de Julio Calvo al reconocimiento a la Casa Palestina: "Entiendo que serán de la misma credibilidad que el síndrome postaborto. El único objetivo de Vox es retroceder en derechos humanos y lo peor de todo es que Natalia Chueca lo está blanqueando y está comprando su postulado".