Ranera (PSOE) pide a Chueca transporte gratis por las obras, no subir tasas, más limpieza y coles del siglo XXI

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, reunida con la alcaldesa, Natalia Chueca - PSOE

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, en la reunión que han mantenido esta mañana, transporte gratuito mientras duren las afecciones por las obras; no subir las tasas municipales; un plan de choque de limpieza para todos los barrios, y centros educativos preparados para el siglo XXI.

Para Lola Ranera, "Chueca desconoce la realidad del día a día de los zaragozanos. Su falta de planificación, su soberbia y su tacticismo con el único objetivo de cortar cintas al año que viene ha conseguido tener la ciudad como un queso gruyere", lo que está generando un verdadero caos en la ciudad.

Ha justificado el transporte gratuito en ciertas líneas tras señalar que Zaragoza tiene importantes obras en marcha en distintos puntos de la ciudad como el Coso y San Miguel, avenida de Valencia, el entorno del Portillo o el del río Huerva, que provocan cambios de recorrido, traslado y supresión temporal de líneas y paradas con lo que esto supone en incrementos de tiempos de viaje y de molestias.

"Queremos --ha enfatizado-- establecer la gratuidad temporal de las líneas afectadas de manera relevante y prolongada por las obras, incluyendo tanto el billete sencillo como los desplazamientos realizados con tarjeta. En el caso de los abonos ya pagados, deberá establecerse un sistema de compensación proporcional".

A su parecer, es una medida "sencilla y justa" porque si unas obras municipales obligan durante meses a miles de vecinos a soportar peores condiciones de movilidad, el Ayuntamiento "también debe asumir una parte de ese esfuerzo", ha razonado.

TASAS

En cuanto a la no subida de las tasas ha explicado que el coste de la vida ha aumentado de manera "importante" durante los últimos años y las economías familiares continúan haciendo frente a precios elevados en vivienda, alimentación, energía y otros gastos cotidianos.

El Ayuntamiento "puede contribuir" a aliviar esa situación comprometiéndose a no aumentar en el próximo ejercicio las tasas municipales que pagan los vecinos, autónomos y pequeños negocios de Zaragoza, ha estimado Ranera.

"Desde que Natalia Chueca gobierna en Zaragoza, el recibo del agua y las basuras se ha encarecido alrededor de un 30 por ciento", ha calculado para exigir una política fiscal que beneficie a las familias.

"Mientras bonificamos los impuestos de las rentas más altas, estamos haciendo que cualquier familia de la ciudad pague más por abrir el grifo o tirar la basura. Es urgente congelar las tasas municipales y mantener las cuantías", ha apremiado.

LIMPIEZA

La tercera petición de Ranera pasa por un plan de choque de limpieza para todos los barrios porque mientras los zaragozanos ven cómo cada año el Gobierno del PP "sube el precio del transporte público y del agua o las basuras", la ciudad tiene un problema endémico que es la suciedad.

"Chueca presume de campañas y refuerzos de limpieza, pero los vecinos dicen otra cosa y hay 7.473 quejas sobre limpieza en los canales municipales", ha comparado. "Cada vez son más los barrios de la ciudad que trasladan quejas sobre acumulación de suciedad, manchas persistentes en las aceras, excrementos, alcorques descuidados, malos olores e incluso presencia de ratas", ha descrito Ranera.

Según la portavoz del PSOE es "urgente" poner en marcha un plan de choque de limpieza en Zaragoza que llegue a todos los barrios, también los rurales, antes de final de este año.

Para ello, el Ayuntamiento "deberá identificar" los medios disponibles, comprobar qué prestaciones previstas en el contrato se están realizando realmente y reforzar aquellas que resulten insuficientes. Además, los vecinos "deben poder conocer" cuándo se actúa en su barrio mediante calendarios públicos de limpieza y baldeo.

COLEGIOS

La cuarta propuesta la ha resumido en tener centros educativos "preparados para el siglo XXI" al argumentar que el cambio climático y sus efectos son una realidad con temperaturas más extremas, olas de frío y de calor, lluvias torrenciales, incendios, episodios de contaminación y fenómenos meteorológicos cada vez más prolongados e intensos.

"Necesitamos --ha dicho-- edificios públicos acordes al siglo XXI, eficientes y capaces de mantener una temperatura adecuada todo el año. Climatizar no es poner aire acondicionado, sino adaptar nuestros colegios al cambio climático y garantizar que nuestros hijos estudien en condiciones dignas y seguras durante todo el año", ha diferenciado.

Zaragoza, ha reiterado Ranera, "necesita" un plan municipal de adaptación climática de sus centros educativos públicos, tanto de los espacios exteriores como interiores.

Entre las sugerencias del PSOE figura ampliar las actuaciones y el presupuesto del programa 'Adapta tu Patio' para actuar cada año en más centros, aumentando el arbolado, las zonas de sombra, la vegetación y las superficies permeables.

Además, el Ayuntamiento "debe realizar" un diagnóstico de las condiciones térmicas de los colegios públicos y poner en marcha actuaciones de acondicionamiento de los edificios, comenzando por aquellos centros que presenten mayores problemas en el corto-medio plazo.

Ese plan, ha agregado Ranera, deberá contemplar protección solar, ventilación, aislamiento y sistemas eficientes de climatización allí donde sean necesarios, con financiación municipal y una programación de las obras compatible con el calendario escolar.