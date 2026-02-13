Ranera (PSOE) pide recuperar las ayudas para extraescolares a colegios de Zaragoza sostenidos con fondos públicos

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y el concejal socialista, Guillerno Ortiz, delante del colegio Jerónimo Zurita - PSOE

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha planteado a la alcaldesa, Natalia Chueca, recuperar las ayudas extraescolares para alumnos de colegios sostenidos con fondos públicos tras la sentencia ya firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que ha ratificado que las subvenciones del Patronato de Bibliotecas, aprobadas varios años por el Gobierno del PP, eran "discriminatorias" para el alumnado de los centros públicos.

El grupo municipal socialista ha presentado una enmienda de 500.000 euros en el presupuesto de 2026 para garantizar las actividades extraescolares a todos los alumnos, tanto de los colegios públicos como concertados, ayudas que ya no constan en las cuentas presentadas por Chueca.

Ranera, acompañada por el concejal socialista Guillermo Ortiz, ha considerado que, tras la sentencia firme, la alcaldesa "debe admitir que se produjo una doble discriminación", primero, respecto de los alumnos con más medios que van a la pública y, en segundo lugar, respecto de los alumnos con menos medios de la enseñanza concertada, como reconoce la propia sentencia.

"Desde el PSOE siempre hemos hablado de que las ayudas tenían que ser tanto para la concertada como para la pública", ha dejado claro Lola Ranera, por lo que ha insistido en que vuelvan estas ayudas a través de la enmienda de los socialistas de 500.000 euros.

Ha recordado que, durante todo el proceso, "ha habido varios varapalos judiciales al Gobierno de la ciudad, el último una sentencia del TSJA, donde se admitía que no había un principio de igualdad y que, por lo tanto, había una doble discriminación frente a los estudiantes de los colegios públicos y concertados.

El Ayuntamiento de Zaragoza tenía 30 días para recurrir al no hacerlo, "se puede hablar de sentencia firme", ha indicado Ranera.

Mientras tanto, ha recordado, en el nuevo proyecto de presupuestos no hay ninguna partida presupuestaria que garantice ese dinero. "Estamos hablando de estudiantes con pocos recursos en colegios sostenidos con fondos públicos. Nos da igual que sean alumnos de la escuela pública que concertada", ha señalado.

Ranera ha insistido en que al haber presentado Chueca un presupuesto "expansivo" han dado por hecho que la alcaldesa "va a comprender los distintos varapalos que ya le ha dado un juez y que ya debe admitir que había una discriminación".

Por ello, Chueca "debe poner en marcha estas ayudas a actividades extraescolares, tanto en colegios públicos como en concertados", ha apremiado Ranera.