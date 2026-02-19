Ranera (PSOE) pide reprobar a la alcaldesa por viajar en coche oficial sin cinturón de seguridad

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y el portavoz adjunto, Alfonso Gómez - PSOE

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que pedirá la reprobación de la alcaldesa, Natalia Chueca, en el próximo pleno por viajar en coche oficial sin llevar abrochado el cinturón de seguridad en un vídeo promocional publicado en sus redes sociales.

"Chueca debe pedir perdón a todos los ciudadanos", ha instado Lola Ranera, quien ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno donde se critican estos hechos. "Queremos reprobar la conducta infractora de Chueca, ya que la alcaldesa es la máxima autoridad de la ciudad y lo que hace o no hace traslada una imagen a toda la ciudadanía", ha argumentado Ranera.

El pasado domingo, 15 de febrero Chueca difundió a través de sus redes sociales y en YouTube un vídeo promocional titulado "24 horas con la alcaldesa" donde aparece sin el cinturón de seguridad en el interior del coche oficial mientras circula por la plaza de España.

Un vídeo que fue eliminado esa misma noche y republicado horas después ya retocado para cerrar más el plano en un "evidente intento de ocultar el incumplimiento por parte de la alcaldesa de la legislación vigente", ha comentado la portavoz del PSOE.

Lola Ranera ha recordado que la alcaldesa "incumple" la legislación en materia de seguridad y circulación que obliga a llevar el cinturón de seguridad, tanto en vías urbanas como interurbanas, autovías y autopistas.

"Una normativa que se puso en marcha para garantizar la seguridad de la ciudadanía y reducir la siniestralidad, y es muy complicado explicarle a los ciudadanos que es necesario llevarlo si quien representa a la ciudad no lo hace", ha apuntado Ranera. Además, la portavoz socialista ha recordado que el año pasado Zaragoza batió récords en recaudación por multas de tráfico.