Ranera solicita la reprobación del portavoz de Vox y de Chueca por los insultos "intolerables" a Sánchez

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado este lunes la presentación de una moción en el próximo Pleno para reprobar la "violencia verbal" del portavoz de VOX, Julio Calvo, tras insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última sesión plenaria, así como para la reprobación de la presidenta y a su vez alcaldesa, Natalia Chueca, por "haber sido cómplice de esas palabras intolerables". "Si la presidenta del Pleno consiente que se insulte al presidente del Gobierno de España en esos términos, ¿qué será lo siguiente?", se ha preguntado.

Así lo ha avanzado Ranera al término de la Junta de Portavoces extraordinaria que había solicitado el PSOE el pasado viernes para pedir al portavoz de VOX que se disculpara, así como para que Natalia Chueca retirara esos insultos del acta. Una Junta en la que, además, se requería la presencia de la presidenta del Pleno, pero que finalmente no ha asistido con "la excusa de razones de agenda, algo curioso porque es ella quien convoca".

Sin embargo, lejos de pedir disculpas, el portavoz de VOX se ha reafirmado en sus palabras, algo que "nos parece muy grave", ha calificado Ranera. "Creemos que ya es suficiente y ya vale de insultos. Nadie se puede imaginar que en vez de esos insultos a Pedro Sánchez los hubiera dicho yo, por ejemplo, hacia Jorge Azcón. Estoy segura de que la presidenta y la alcaldesa de la ciudad hubiera dicho que lo retirara y yo lo hubiera hecho. Pero no lo hizo, convirtiéndose en cómplice de las palabras de Julio Calvo", ha recordado.

En ese sentido, la socialista ha explicado que Calvo ha asegurado que en los seis años que lleva como portavoz de Vox, "nunca había lanzado un exabrupto y lo ha hecho ahora porque no encuentra otro calificativo para definir al presidente del Gobierno de España".

Ranera ha reproducido la escena de este lunes en la que Calvo ha solicitado su ayuda: "Me ha pedido que si le ayudaba yo, pero evidentemente yo al presidente del Gobierno de España, como a todos los presidentes, porque me creo las instituciones, les tengo absoluto respeto. Porque yo puedo de otros presidentes pensar otras cosas, pero lógicamente no las diré en un salón de plenos, seguramente las diré en una barra de bar", ha comparado.

A ese respecto, la portavoz socialista ha considerado que, llegados a este punto, "debemos analizar si la política tiene límites o hay que seguir con la violencia verbal que ha traído sobre todo VOX con su llegada a las instituciones".

"RESPETO" PARA EL PRESIDENTE SÁNCHEZ

Ranera ha afirmado que "con este tipo de declaraciones y esta falta de respeto institucional se traslada más crispación a la calle, más desafección de la ciudadanía hacia la política y eso los socialistas no lo vamos a permitir porque la política es el instrumento necesario y perfecto para mejorar la vida de las personas".

Además, ha dejado claro que "al presidente del Gobierno de España, como a todos los presidentes, les tengo respeto, y es lo que le solicitamos a un representante político. Y si nos creemos la instituciones y les tenemos respeto, hay que respetar al presidente del Gobierno de España".