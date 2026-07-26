Rapaces, artesanía de autor y la expulsión de los moriscos en el II Mercado Histórico de Gea de Albarracín (Teruel)

Aitor en el torno da forma a la madera. - ASOCIACIÓN AMATA

GEA DE ALBARRACÍN (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

La localidad turolense de Gea de Albarracín, celebra el 31 de julio, 1 y 2 de agosto la segunda edición de su Mercado Histórico, una opotunidad para retroceder en el tiempo y celebrar sus raíces con recreaciones históricas, un mercado de artesanía auténtica, una exposición de aves rapaces con demostraciones de cetrería y espectáculos de zancudos y malabaristas.

En el año 1.610, más de 2000 moriscos fueron expulsados de Gea, dejando la localidad prácticamente desierta. Desde el año 2010 se celebra cada verano una popular Recreación Histórica de la Expulsión. Los vecinos se visten de época y recrean los acontecimientos del siglo XVII y el exilio de sus antepasados, convirtiéndolo en un gran evento cultural.

El año pasado, para acompañar el evento con un mercado histórico de calidad, el Ayuntamiento confió su organización a la asociación Amata, y los buenos resultados han propiciado que los artesanos de Amata regresen este año con una oferta aún más amplia y con más entretenimiento.

Aparte de los puestos de artesanía pura y dura, habrá demostraciones de oficios, pasacalles de zancudos, espectáculos de fuego por las noches y para los más pequeños talleres de circo y pompas de jabón. Y el sábado se montará una exposición de aves rapaces con exhibiciones de cetrería.

No es un mercado cualquiera. Aquí todo se cuida con mimo: la estética de los puestos, los trajes de quienes los atienden, y, sobre todo, los productos. Nada de objetos fabricados en serie, sino piezas únicas hechas por personas que conocen su oficio, lo valoran y lo comparten. Es verdadera 'artesanía de Autor', ya que el autor de los productos es la misma persona que los vende. A horas determinadas varios artesanos mostrarán cómo crean sus piezas y todos estarán encantados de aceptar encargos especiales si no encuentras lo que buscas.

El mercado abre el viernes 31 de julio de 18.00 horas a 23.00 horas, el sábado 1 de agosto será de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 horas a 23.00 horas, y el domingo 2 de agosto de 11.00 horas a 15.00 horas. El programa completo puede consultarse en 'www.puebloartesano.es/geadealbarracin'.

Este evento es una excelente oportunidad para conocer Gea de Albarracín, ya que se encuentra en un entorno natural privilegiado y rebosa encanto. Así, destacan el parque El Rastro y el paseo fluvial junto a la orilla del río Gudalaviar, el área recreativa el Azud, la excursión hasta el acueducto romano Albarracín-Cella-Gea y l espectacular Paisaje protegido de los Pinares de Rodeno.