Raúl Peña y Paula Prendes protagonizan en Zuera el estreno en castellano de la comedia '¿Cuánto me queda?'

Factory Producciones y PattyBrava presentan una comedia que aborda, desde el humor, las relaciones personales, el miedo a la muerte y las decisiones que tomamos cuando descubrimos que el tiempo se acaba - HAIKU COMUNICACIÓN

ZUERA (ZARAGOZA), 31 (EUROPA PRESS)

Los actores Raúl Peña, Paula Prendes, Francisco Fraguas y Ana García protagonizan '¿Cuánto me queda?', una comedia que reflexiona sobre la vida, la muerte y las relaciones personales a través de situaciones disparatadas y conflictos cotidianos. La obra, escrita por Marta Buxaca y dirigida por Mario Ronsano, estrenará su versión en castellano este domingo, 1 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Reina Sofía de Zuera, dentro de la programación del Festival Cávea Zuera.

Producida por Factory Producciones y PattyBrava, la propuesta parte de una pregunta que cambia por completo la vida de su protagonista: qué hacer cuando descubre que le queda muy poco tiempo. Pablo decide organizar sus últimos días mediante una lista de asuntos pendientes y un plan para aprovechar cada instante, pero sus intentos de mantener el control desembocan en un caos de emociones, secretos, decisiones precipitadas y situaciones inesperadas que afectan a su pareja y a sus amigos.

La cercanía de la muerte funciona así como punto de partida para hablar de la vida y de las oportunidades que se dejan pasar. La obra invita a reflexionar sobre las conversaciones pendientes, los sentimientos que cuesta expresar y los deseos que se posponen con la idea de que siempre habrá tiempo para cumplirlos.

Las relaciones de pareja, la amistad, la necesidad de afecto y la fragilidad emocional atraviesan una historia en la que cada personaje afronta de manera diferente el miedo y la incertidumbre. Pablo intenta controlar una situación que escapa a sus manos, mientras Ángeles, Luis y María representan distintas formas de enfrentarse a sus contradicciones y a la posibilidad de perder aquello que consideran importante.

EL HUMOR COMO FORMA DE AFRONTAR LA INCERTIDUMBRE

La dirección de Mario Ronsano apuesta por alejarse del dramatismo asociado a la muerte y construir un universo escénico luminoso, cotidiano y reconocible. El contraste entre la normalidad aparente de los personajes y la situación límite que atraviesan alimenta el humor y las situaciones absurdas que articulan la comedia.

La intención es que el público pueda reconocerse en las reacciones de los protagonistas y en sus dificultades para gestionar lo que sienten cuando los acontecimientos se precipitan. La risa sirve como vehículo para abordar cuestiones universales, como el temor a perder a las personas queridas, la necesidad de tomar decisiones y la dificultad de aceptar que no todo puede controlarse.

UN REPARTO CON EXPERIENCIA EN ESCENA Y TELEVISIÓN

El elenco reúne a intérpretes con trayectorias en teatro, cine y televisión. Raúl Peña ha participado en montajes como 'El otro lado de la cama', 'Burundanga' y 'Una terapia integral', además de trabajar en series como 'Compañeros', 'Un paso adelante', 'El secreto de Puente Viejo', 'Machos Alfa' y 'La que se avecina'.

Paula Prendes, actriz, presentadora y periodista, ha formado parte de producciones televisivas como 'Los hombres de Paco', 'Águila Roja', 'Gran Hotel', 'Velvet' y 'Servir y proteger'. En cine ha intervenido en películas como 'Fuga de cerebros 2', 'Enterrados' y 'Coartadas', mientras que su trayectoria teatral incluye títulos como 'La madre que me parió' y 'Estado de alarma'.

Completa el reparto Ana García, actriz aragonesa que fundó junto a Laura Gómez Lacueva la compañía Muac y ha trabajado con formaciones como Teatro del Temple, Matarile Teatro, Tranvía Teatro y Factory Producciones. Su trayectoria incluye participaciones en espacios televisivos como 'Oregón Televisión' y 'Los Artigas', además de trabajos como guionista y directora. En 2022 recibió el Premio Santa Isabel de Portugal por el guion 'No Lugar'.

Francisco Fraguas, actor y guionista vinculado a compañías como Teatro de la Estación, Teatro del Temple, Los McClown y Factory Producciones, completa el cuarteto protagonista. Ha participado en montajes del Centro Dramático de Aragón y en programas como 'Vaya Comunidad' y 'Oregón Televisión', así como en películas como 'Bendita calamidad', 'Ventajas de viajar en tren' y 'La carpeta roja'.

El equipo artístico y técnico cuenta con Ana Sangustín en el vestuario, José Antonio Royo en la escenografía y la iluminación, Rubén Remacha como ayudante de dirección, Nacho Peña en el vídeo y la fotografía de escena y Toño Monzón en la producción ejecutiva.