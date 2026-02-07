Reabierto el túnel de Bielsa que permanecía cerrado desde este pasado jueves por riesgo de aludes

Imagen de la boca sur del túnel, lado español, este sábado. - TÚNEL DE BIELSA-ARAGNOUET

BIELSA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

El túnel pirenaico de Bielsa-Aragnouet, carretera autonómica A-138, ha quedado reabierto al tráfico a primera hora de este sábado tal y como estaba previsto después de que haya desaparecido el riesgo de aludes que lo mantenía cerrado desde el pasado jueves 5 de febrero ante la inestabilidad del manto nivoso y el riesgo de avalanchas tras acumularse unos 30 centímetros de nieve.

La reapertura reduce el listado de restricciones de la red viaria aragonesa, en el que se mantiene el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno y la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora en la A-136, Sallent de Gállego (Huesca) por nieve entre los kilómetros 21 y 26,9, tramo en el que está restringida la circulación de autobuses y vehículos pesados.

Según informa la DGT, en esa misma A-136 se registra tráfico lento a la altura del embalse de Lanuza, entre los kilómetros 16 y 21.

También es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A-2606, en Panticosa (Huesca), entre los kilómetros 8 y 10, así como en la A-135 Torla-Ordesa entre los kilómetros 4,8 y 9,6.

Además, los conductores que circulen por la A-23 deben ir con precaución por la presencia de niebla en Sabiñánigo entre los kilómetros 389 y 390,2.