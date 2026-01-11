Reabiertos el paso del Portalet y el tramo de la A-136 en Sallent de Gállego (Huesca)

Captura de la cámara de la DGT instalada en la A-136 en Sallent de Gállego - DGT

HUESCA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mejora de las condiciones meteorológicas tras las copiosas nevadas que ha dejado el paso de la borrasca Goretti ha permitido la reapertura del paso a Francia por el Portalet, así como del tramo de la carretera autonómica A-136 a la altura de la localidad altoaragonesa de Sallent de Gállego, según ha informado el Gobierno de Aragón.

Por su parte, la conexión con el país vecino por el túnel de Bielsa-Aragnouet --A-138-- sigue cerrada al tráfico a la espera de que se reúna este lunes por la tarde el comité de evaluación de riesgo de avalanchas del Ayuntamiento de Aragnouet.