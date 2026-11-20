Archivo - Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha lamentado este viernes la aprobación del Real Decreto que regula los centros de datos porque pone en riesgo "la atracción de unas inversiones claves para la economía del siglo XXI".

Valle ha mostrado su indignación por la aprobación por el procedimiento de urgencia de una normativa "que plantea condiciones inasumibles para cualquier inversión y no cuenta ni con el sector ni con administraciones implicadas como es el Gobierno de Aragón".

La titular de Economía ha subrayado que el Gobierno de Aragón no conoce el texto definitivo del real decreto pero las declaraciones realizadas tras el Consejo de Ministros "nos muestran que ha habido pocos cambios desde el primer borrador. Son unos requisitos que no cumple ninguno de los proyectos que tenemos en Aragón lo que puede llevar a los inversores a dejar nuestra comunidad y nuestro país y, lo que es peor, utilizando la energía que generamos en la comunidad".

Asimismo, ha criticado que "el Gobierno central apruebe in extremis una legislación que debería abordarse con calma y con cautela después de las elecciones, porque es un punto clave para el futuro de Aragón y de España".

Eva Valle ha anunciado que el Gobierno de Aragón ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica recibir el informe del real decreto realizado por el Consejo de Estado, "algo que todavía no ha ocurrido".

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado también la planificación eléctrica 2027-2030. Sobre este aspecto, la consejera de Economía se ha mostrado "escéptica, porque no sirve de nada que estén sobre el papel las inversiones si no se ejecutan".

De hecho, Valle ha recordado que "el 43% de los trabajos de la anterior planificación eléctrica en la comunidad se han quedado sin ejecutar".