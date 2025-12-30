Recibe el alta hospitalaria la mujer herida en el alud en las inmediaciones del balneario de Panticosa (Huesca)

Archivo - Fachada del Hospital San Jorge de Huesca - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

HUESCA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 29 años y vecina de Ordizia (Guipúzcoa), que resultó herida leve al verse afectada por el alud caído este lunes en las inmediaciones del balneario de Panticosa (Huesca), ha recibido el alta hospitalaria en la mañana de este martes, según fuentes del Gobierno de Aragón.

La joven resultó resultado herida de carácter leve por hipotermia tras verse también arrastrada por la avalancha de nieve en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense.

Tras ser rescatada fue trasladada en una ambulancia medicalizada del 061 al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde ha permanecido ingresada toda la noche hasta que ha recibido el alta.

En el suceso fallecieron tres personas. Entre ellos está el pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, además de conocido influencer, Jorge García Dihinx, de 55 años y vecino de la Comarca de la Hoya de Huesca; su pareja, Natalia Ramón, natural de Zaragoza y de 36 años; junto a un hombre de 48 años y vecino de Irún Guipúzcoa.

Las víctimas estaban practicando esquí de travesía en la zona cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, de 60 y 51 años vecinos de Ordizia (Guipúzcoa) y Zaragoza, respectivamente, que han resultado ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil. Después de la llamada, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para practicarles la preceptiva autopsia.