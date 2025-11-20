Recuperados los cuerpos 24 fusilados por el Franquismo en la fosa común de Ejea, la más grande de Aragón

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

La primera fase de los trabajos de exhumación de la fosa común del cementerio de la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, que se cree que es la más grande de Aragón, han concluido con la recuperación de los cuerpos de 24 fusilados por los franquistas durante las primeras semanas de la Guerra Civil.

Un balance agridulce, ha reconocido a Europa Press Alberto Espés, de la asociación memorialista Batallón Cinco Villas, ya que durante el mes que duraron los trabajos sólo pudieron abrir una cuarta parte de la fosa.

"Ha sido imposible, se nos ha echado el tiempo encima", ha lamentado Espés, quien ha dicho que han ido más despacio de lo previsto, en parte debido a los días de lluvia, que han dificultado y ralentizado los trabajos de excavación. A ello ha sumado que el presupuesto se ha ido agotando por el encarecimiento de las pruebas de ADN --1.800 euros cada muestra--, que se han llevado a un laboratorio en Navarra.

Sin embargo, ha celebrado el éxito del llamamiento a familiares de represaliados por el Franquismo para realizarse las pruebas de ADN para facilitar la identificación de los cadáveres, con alrededor de 60 muestras recabadas.

En el caso de esta gran fosa, se estima que puede haber restos de vecinos de una veintena de municipios, no sólo de la Comarca de las Cinco Villas, sino de muchos pueblos de la Ribera Alta del Ebro --como Pinseque, Gallur, Pradilla, Boquiñeni, Alcalá de Ebro y, sobre todo, Pedrola-- y también de zonas más alejadas como Caparroso (Navarra) o Ágreda (Soria).

Mientras tanto, los cuerpos rescatados de la fosa permanecen custodiados en una sala del camposanto ejeano a la espera de que avances los trabajos de identificación y de que les acompañen los restos de otras víctimas de la Guerra Civil una vez se reanuden los trabajos de exhumación en una segunda fase, prevista para enero de 2026.

Unos cuerpos, ha asegurado Espés, que se han conservado prácticamente "intactos", debido a la gran cantidad de cal hallada en la fosa, lo que llamó la atención a los propios arqueólogos y, aunque destrozó los tejidos, ha propiciado que los huesos llegaran mejor hasta la actualidad.

"LA GENTE ESTÁ CONTENTA"

Pese a que no se haya avanzado todo lo esperado, los familiares de los represaliados están esperanzados. "La gente está contenta, te para por la calle preguntando y dicen que ya era hora", ha relatado el representante del Batallón Cinco Villas, quien ha expresado que se siente "alucinado" con todo el apoyo recibido por los vecinos de Ejea.

Un apoyo que, no obstante, tampoco ha sido unánime, ya que también se ha acercado "alguna señora" al cementerio a insultarles e incluso amenazarles, una de ellas la hija de un teniente de la Guardia Civil al que atribuyen buena parte de la represión en las Cinco Villas en los últimos meses de 1936.

Esta primera fase, que ha llegado después de que el año pasado se hicieran catas en cinco puntos del cementerio y que en los cinco dieran positivo, se adjudicó por 80.000 euros --45.000 del Ayuntamiento de Ejea y 35.000 de una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)--. A esta le seguirá otra segunda a la que habrá que sumar los trabajos de identificación de los restos, por lo que la previsión es que el proceso completo dure dos años.

Para la segunda fase, ya hay comprometidos 100.000 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que aportará también otros 200.000 para los trabajos de identificación una vez exhumados los cuerpos. La Comarca de Cinco Villas también ha invertido 25.000 euros para abrir otra de las fosas, en la que estaban los cuerpos de los dos primeros fusilados en julio de 1936, Constantino Plano y Narciso Montañés, aunque es posible que aparezcan más, y ha destinado desde 2018 un total de 140.000 euros para excavaciones en diferentes municipios.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros sigue a la espera de que se convoquen ayudas dentro del Plan de Concordia anunciado por el Gobierno de Aragón tras la derogación de la Ley autonómica de Memoria Democrática. "No tenemos noticia, no sabemos nada", lamentó a Europa Press la concejala delegada de la materia, Teresa Juana Guilleme.

Cuando los trabajos de exhumación e identificación finalicen, la intención era celebrar un acto institucional de devolución de los restos a sus familias y de reconocimiento a las víctimas, si bien hay algunos que quieren que sigan reposando en el mismo lugar. Un acto que se complica que sea conjunto dado que hay 24 cuerpos recuperados, pero faltan muchos más por sacar de la fosa, dados los contratiempos en los trabajos.

Precisamente en el Cementerio de Ejea de los Caballeros, el entonces alcalde de la localidad, Javier Lambán, posteriormente presidente de la Comunidad y fallecido recientemente, inauguró en 2008 un monolito que rinde homenaje a más de 400 asesinados en esos meses de 1936, en el que están incluidos aquellos restos que se trata ahora de rescatar y otros que fueron fusilados en otros puntos.