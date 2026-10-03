La red de saneamiento del Parque del Tío Jorge, a punto de terminar para comenzar las nuevas pavimentaciones

Cambio de la red de saneamiento del Parque del Tío Jorge de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de renovación integral del Parque del Tío Jorge, situado en distrito del Arrabal, continúa su avance y cumple de manera rigurosa con el cronograma previsto por los técnicos municipales para poder iniciar las nuevas pavimentaciones.

Las obras de esta primera fase, que ya suponen la mayor transformación que va a experimentar este pulmón verde desde su inauguración en el año 1968, encaran el inicio del otoño con hitos constructivos muy destacados, centrando ahora sus esfuerzos en la culminación de las grandes infraestructuras subterráneas y en la preparación de las superficies para los futuros equipamientos.

En la actualidad, la actuación de mayor envergadura técnica se encuentra en su fase final. Se trata de la ejecución del gran colector de 1.500 milímetros de diámetro que discurre a lo largo del paseo central del parque, donde los operarios se afanan en estos días en acabar de ejecutar las arquetas de registro definitivas.

"Estamos cumpliendo los plazos de una obra de inmensa complejidad, especialmente en todo lo que respecta al subsuelo, que es lo que no se ve pero lo que garantizará la viabilidad del parque a futuro", ha destacado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano.

El titular de Urbanismo ha querido subrayar el esfuerzo de planificación de los equipos técnicos, anunciando que la zona de trabajo que entraña una mayor dificultad, correspondiente a la conexión de los colectores en la calle Fernando Gracia Gazulla con la plaza San Gregorio, "tiene como objetivo principal quedar abierta al tráfico antes de la celebración de las Fiestas del Pilar, siempre y cuando no surjan imprevistos meteorológicos o sobre el terreno".

De forma paralela a esta arteria principal, los trabajos subterráneos avanzan inexorables con la finalización de los colectores secundarios en el interior del recinto y la culminación de la red de tuberías de agua potable.

DISEÑO

Una vez consolidado el esqueleto hídrico y de saneamiento, los trabajos ya han dado el salto a la modernización de los servicios de superficie, comenzando a instalarse las nuevas redes de riego y el alumbrado público. De hecho, el avance de las obras es sumamente visible gracias al inicio de la explanación de tierras.

Estas labores de nivelación y preparación topográfica se están desarrollando intensamente en la plaza del Tío Jorge, en el bulevar central y en la zona que albergará las futuras pistas deportivas, dejando el terreno completamente listo para comenzar con las esperadas pavimentaciones durante las próximas semanas.

El avance de las zanjas y canalizaciones requiere también adaptaciones dinámicas en el uso del espacio. A lo largo de esta semana, los operarios están procediendo al desmontaje y retirada de los juegos para personas mayores situados en las proximidades del quiosco, una zona tradicionalmente muy utilizada por los vecinos.

Este movimiento es imprescindible para dar comienzo inmediato a los trabajos del colector de saneamiento que conecta con la calle Gracia Gazulla y que discurre exactamente por esta área. Esta nueva tubería será vital, ya que recogerá de forma eficiente el vertido de las casetas de mantenimiento y del propio quiosco restaurante.

"Sabemos que el quiosco y su entorno son el corazón social y de esparcimiento del Parque del Tío Jorge, por lo que hemos organizado la obra para dejar en todo momento garantizado el acceso peatonal a este espacio, minimizando así las molestias a los usuarios habituales", ha asegurado Víctor Serrano, incidiendo en el compromiso municipal por mantener la vida vecinal durante la ejecución de los trabajos.

Todo este despliegue consolida los avances que se han fraguado durante los meses de verano. A finales del pasado mes de junio, la maquinaria pesada había logrado instalar los primeros 300 metros del colector principal y había completado el hormigonado integral de las arquetas de registro principales.

SOSTENIBILIDAD

Durante la época estival se ha aprovechado también para avanzar en la reposición y desvío de los servicios públicos afectados, reubicando las líneas de telecomunicaciones en colaboración con Telefónica y ejecutando delicadas labores medioambientales.

Bajo estrictos criterios de sostenibilidad, se han llevado a cabo podas selectivas de mantenimiento y el exitoso trasplante de las palmeras y palmitos que rodeaban el Monumento al Tío Jorge, garantizando la conservación de los ejemplares de mayor valor ornamental para su posterior integración en el diseño paisajístico definitivo.

Toda esta minuciosa labor de ingeniería y paisajismo forma parte de una primera fase que supone la renovación completa del sector sureste del parque. En total, se está interviniendo sobre una inmensa superficie de 33.588 metros cuadrados que queda perfectamente delimitada por el bulevar central y las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio.

El proyecto cuenta con una potente inversión estrictamente municipal que asciende a los 3.455.760 euros y tiene un plazo de ejecución estimado de doce meses. Las labores están siendo ejecutadas por la empresa COPHA, bajo la dirección y el estricto control técnico de la sociedad municipal Ecociudad y el área de Infraestructura Verde del Ayuntamiento.

El enfoque integral de esta reforma trasciende la mera estética. La sustitución de toda la red subterránea pone fin de una vez por todas a los históricos problemas de encharcamientos e inundaciones derivados de las lluvias torrenciales, un mal endémico que afectaba especialmente a la zona del quiosco y a los espacios de terrizo.

Además de solucionar el subsuelo, el proyecto dota al parque de un excepcional valor añadido de cara a su uso ciudadano. Cuando las obras concluyan, los vecinos disfrutarán de una reforma integral de la Plaza del Tío Jorge, la creación de un novedoso jardín vertical y la incorporación de modernos equipamientos para todas las edades.

ZONA DEPORTIVA

El parque ganará nuevas pistas deportivas para la práctica de baloncesto y voleibol, un área de juegos infantiles que duplicará su tamaño anterior con elementos plenamente inclusivos, y un nuevo gimnasio al aire libre para personas mayores que sustituirá y mejorará al que actualmente se está desmontando.

Todo se ejecuta bajo la premisa de garantizar una protección rigurosa del arbolado existente y fomentar la plantación de nuevas especies autóctonas que maximicen la resiliencia climática del recinto.

El proyecto concibe también la creación de la futura plaza del Cinco de Marzo, un enorme y renovado espacio multifuncional diseñado expresamente para acoger con plenas garantías de seguridad y confort eventos multitudinarios tradicionales como la propia Cincomarzada o la popular Hoguera de San Juan.

Todo este despliegue se realiza mediante una estrategia de ejecución sectorizada. Al acotar las zonas de trabajo a un perímetro de unas 2 hectáreas, el Ayuntamiento garantiza que más del 86 por ciento de las 15 hectáreas totales que conforman el parque permanezcan abiertas y plenamente operativas para el disfrute de los zaragozanos.

"Esta primera fase, que mantiene intacta su previsión de finalización para el primer trimestre del año 2027, materializa una demanda histórica y absolutamente justa de los vecinos del Arrabal", ha concluido Víctor Serrano.

Finalmente, ha dicho que, "con esta gran intervención, desde el Ayuntamiento logramos que Zaragoza consolide un modelo de infraestructura verde puntero, perfectamente adaptado a las necesidades de accesibilidad, deporte, ocio y alta calidad ambiental que exige una gran capital europea en el siglo XXI".