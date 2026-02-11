La reforma integral de la calle Doctor Iranzo de Zaragoza tendrá una inversión de 4 millones y se ejecutará en 11 meses

Lalcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, informa a los vecinos de que el Gobierno de la ciudad aprobará esta semana la salida a licitación del proyecto de obras de la reforma integral de la calle Doctor Iranzo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha desplazado al barrio de Las Fuentes para informar a sus vecinos de que el Gobierno de la ciudad aprobará esta semana la salida a licitación del proyecto de obras de la reforma integral de la calle Doctor Iranzo, que supondrá la reconversión de 9.192,81 metros cuadrados de superficie, con una inversión de 4.032.510,25 euros y las actuaciones que se prolongarán 11 meses, se desarrollarán en una longitud de 498 metros entre la calle del cardenal Cisneros y la calle de Silvestre Pérez.

Chueca ha recordado que los objetivos básicos de esta actuación son conseguir unos espacios "más accesibles, mediante la ampliación de las aceras, que serán más amables, potenciando la estancia y uso peatonal", además será una vía más verde y saludable mejorando la calidad ambiental de la calle con 106 árboles; y en la medida de lo posible, se mantendrá el estacionamiento y las zonas de cargas y descargas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Natalia Chueca ha aportado detalles del proyecto que reducirá el espacio destinado al tráfico, pero se mantiene el número de carriles. De este modo, donde la calzada tiene un único carril, se pasará de 9 metros a los 8,40 metros para que los peatones ganen espacio en las aceras. En el tramo de dos carriles, entre las calles Rodrigo Rebolledo y Leopoldo Romeo, se pasa de los 8 metros a los 7 por lo que cada carril tendrá 3,5 metros.

"Así se mantiene la misma configuración de carriles, pero se mejora la distribución dando protagonismo al peatón, las áreas de descanso y el arbolado", ha comentado.

Esta modificación, permitirá ganar espacio para los viandantes en una zona muy comercial del barrio y maximizar su uso. Se ampliarán las aceras todo lo posible y se intentará mantener el máximo número de plazas de aparcamiento, cargas y descargas y reservas de la calle.

Se mantiene así el compromiso entre la movilidad rodada y la movilidad ciclista y de VMP, a la vez que "se mejora la movilidad peatonal y la calidad percibida del espacio público", ha indicado.

Finalmente, el proyecto incluye el equipamiento de mobiliario urbano --bancos y papeleras-- que facilitará el descanso haciendo el entorno más agradable y permitiendo generar zonas de encuentro vecinal donde potenciar la relación social.

ARBOLADO

El proyecto definitivo contempla una calle con 106 árboles, ya que en atención a la "sensibilidad medioambiental y a las peticiones vecinales", se encargó una "minuciosa revisión" del anteproyecto entre los servicios de Infraestructuras e Infraestructura Verde, que "bajo la premisa general de preservar los máximos árboles posibles, han analizado cada ejemplar de forma individual y priorizando soluciones de compatibilidad entre la obra y los ejemplares ya existentes".

Además, tras considerar las aportaciones vecinales, se conservarán en su ubicación más de 90 árboles y sólo se necesitará apear una decena, sobre todo por motivos de seguridad, y se plantarán nuevos ejemplares, "lo que supone una mejora de 11 árboles más de los que contemplaba el proyecto original, y que superará el centenar en el resultado final", ha destacado.

Como criterio general, se proyectan las nuevas aceras incluyendo la distribución existente del arbolado, así como el nuevo que permita la colocación del alumbrado público. Se incluye en la acera más ancha unas zonas de arbustivas.

TUBERÍAS

La ejecución de estas obras servirán también para renovar las infraestructuras soterradas. Chueca ha reconocido que "es necesario" renovar la red de saneamiento de la calle Doctor Iranzo, y todos los colectores y ramales.

Las redes de distribución de agua discurren por ambas aceras y por la calzada a través de tuberías de diferentes materiales y diámetros. Las de fibrocemento se cambiarán por fundición dúctil y además se renovarán todas las tomas de agua.

Se ha rediseñado el alumbrado público de la zona para una mayor eficiencia y ahorro energético en la instalación de la calle, se mejorará la iluminación en calzadas y aceras, teniendo en cuenta el arbolado existente y el nuevo previsto, además de limitar el resplandor luminoso y reducir la luz intrusa.

"Llevaba varias décadas siendo una petición de los vecinos que no había sido atendida y, una vez más, ha tenido que ser este gobierno, el gobierno del Partido Popular, el que atienda las demandas de los vecinos y les dé respuesta", ha comentado.

40 MILLONES

Estos 4 millones de euros de inversión en la calle Doctor Iranzo, que se suman a los 600.000 euros del pasado año en la calle Belchite, más el resto de proyectos que se abordan en este distrito, que alcanzan una cifra global de 40 millones de euros de inversión en Las Fuentes.

"Estamos revitalizando un distrito tradicional con población envejecida, pero queremos que, gracias al impulso que estamos dando y a las nuevas inversiones, estos 40 millones de euros permitan no solo mantener esta población tradicional y envejecida sino con los jóvenes que venga a vivir a Las Fuentes", ha confiado Chueca.

Precisamente, se ha referido a las 112 viviendas públicas de alquiler asequible que se construyen en el distrito y los más de 20 millones de euros de inversión para renovar la antigua fábrica de Giesa y crear el Distrito 7 dedicado al audiovisual, con formación y generación de empleo que va a ser el epicentro de la industria audiovisual en Zaragoza, entre otros ejemplos que citado, junto a la renovación del parque Torreramona.