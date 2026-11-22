Pista del pabellón del Príncipe Felipe. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja para mejorar la cobertura de telefonía móvil en el pabellón Príncipe Felipe, con el objetivo de facilitar las comunicaciones de los miles de ciudadanos que acuden a estos espacios para disfrutar de partidos, conciertos y otros eventos multitudinarios.

La iniciativa pretende mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar acciones cotidianas como realizar una llamada, contactar con familiares y acompañantes, consultar información o utilizar aplicaciones desde el teléfono móvil.

También permitirá mejorar las condiciones de conectividad de los trabajadores y responsables del funcionamiento de estas instalaciones. Se trata de una mejora para el pabellón Príncipe Felipe, un equipamiento que acoge eventos con una elevada asistencia, donde la concentración simultánea de miles de dispositivos puede afectar a la calidad de las comunicaciones.

Con este proyecto, el Ayuntamiento incorpora la conectividad a la modernización de sus equipamientos públicos, adaptándolos a las nuevas formas de comunicación y a las necesidades de quienes utilizan estos espacios para actividades deportivas, culturales y de ocio.

CONTRATO DE 11,95 MILLONES

Estas actuaciones se enmarcan en el proceso de modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, que cuenta con un contrato de comunicaciones seguras, provisión y soporte de las redes municipales adjudicado por el Gobierno de Zaragoza el pasado 15 de octubre por un importe de 11.952.138 euros, IVA incluido, y una duración inicial de cuatro años.

El contrato tiene como finalidad garantizar el suministro y la renovación de licencias, el soporte técnico y la asistencia especializada para las redes y los sistemas de comunicaciones municipales. Se estructura en cuatro lotes especializados que abarcan las infraestructuras de telecomunicaciones seguras, la red de acceso corporativa, los sistemas de directorio y los sistemas de protección de las redes municipales.

La adjudicación se distribuye entre una UTE integrada por Telefónica de España, Telefónica Móviles España, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España y Telefónica IoT & Big Data Tech, para el primer lote; DALEX Comunicaciones y Electricidad, para el segundo; New Media Professional Services, para el tercero; y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, para el cuarto.

Entre las mejoras técnicas contempladas en el contrato figuran el incremento de la velocidad de los circuitos de acceso a los centros de procesamiento de datos, que pasarán de 10 a 100 Gbps, y la disponibilidad de un caudal de Internet corporativo de 20 Gbps, además de mayores capacidades de conexión con redes privadas virtuales y servicios en la nube.

La modernización de estas infraestructuras permitirá seguir avanzando en la transformación digital de los servicios municipales y en la mejora de la conectividad de los equipamientos públicos, para que Zaragoza disponga de espacios mejor preparados para responder a las necesidades de sus ciudadanos.