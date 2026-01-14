La remodelación del Parque Tío Jorge se acometerá después de celebrar la Cincomarzada

Celebración de la Cincomarzada - DANI MARCOS

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha comunicado a la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), que la Cincomarzada se podrá celebrar con normalidad en el Parque Tío Jorge y a los días siguientes comenzarán la obras de remodelación de este espacio verde.

"La coordinación de la Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza, la Oficina de Infraestructura Verde y el resto de servicios participantes en este proyecto hace posible que, aunque haya que ajustar los plazos, la Cincomarzada se pueda seguir celebrando en su entorno más reconocible", ha explicado Gaudes.

Las obras se iniciarán en el subsuelo de su andador principal y se desarrollarán por fases a lo largo de los próximos años. Se trata de los trabajos de mayor calado realizados desde la creación de este parque de la margen izquierda, en 1968, y uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas en el ámbito de la infraestructura verde de Zaragoza.

UN PROYECTO DESARROLLADO EN FASES

La primera fase de los trabajos, con un presupuesto de 3,5 millones de euros, se ejecutará de manera coordinada por Ecociudad y el Servicio de Infraestructura Verde. El colector, que será sustituido y reconducido, será el primer objetivo.

Con esta actuación se corregirá el problema existente con la evacuación de aguas fecales y pluviales en el parque, así como las conexiones a los diferentes puntos de vertido, que actualmente no cumplen su cometido correctamente. Esta actuación, además, servirá para potenciar el bulevar central como eje vertebrador del parque.

Además, y fruto de las propuestas vecinales, la primera fase de las obras incluirá la reorganización del espacio principal del parque, vinculado al propio bulevar central --a ambos lados de su zona sur--, para crear una plaza polivalente que sirva de espacio para usos diversos, como unas nuevas pistas deportivas y la organización de eventos.

También se renovará la zona de juegos infantiles próxima al Centro Cívico Tío Jorge.