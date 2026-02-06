Renfe programa este fin de semana autobuses entre Zaragoza y La Zaida por obras en la línea

Archivo - Delicias, tren, AVE, Cercanias, via tren, estación, RENFE, vagón tren, media distancia, - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe trasladará por carretera a los viajeros de la línea convencional Zaragoza-Caspe-Barcelona en el tramo comprendido entre la capital aragonesa y La Zaida este próximo fin de semana, 7 y 8 de febrero, debido a obras programadas en la infraestructura.

Los horarios se verán ligeramente modificados en el tramo en el que los servicios se prestarán con autobuses y se mantendrán en el resto del trayecto, ha informado Renfe.

El resto del trayecto se realizará en tren, a excepción del tramo entre Reus y Ribarroja, que se hace por carretera desde el pasado 21 de enero.

Este plan alternativo obliga a suprimir este fin de semana en Zaragoza las paradas en las estaciones de Goya, Portillo y Miraflores, de forma que el origen y destino de los servicios de la línea afectada será la estación de autobuses de Zaragoza Delicias --dársenas 21 a 24--.

Los autobuses darán servicio a los municipios de Fuentes de Ebro y Quinto, pero la subida y bajada de viajeros no se realizará en la estación de tren, sino en puntos alternativos para mejorar la operatividad.

En el caso de Fuentes, estará situada en la parada de autobuses del paseo de la Justicia, junto al ambulatorio, mientras que en Quinto estará en la marquesina de autobús de la plaza de España.

Los horarios de los servicios sufrirán ligeras variaciones entre Zaragoza y La Zaida para adecuar los tiempos de viaje en autobús al trayecto por ferrocarril.