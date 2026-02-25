La reparación del pavimento de Puente de Piedra interrumpirá de forma temporal el tráfico desde este jueves

Está previsto que los trabajos concluyan el martes 3 de marzo. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reparación de algunos desperfectos en el pavimento del Puente de Piedra hará necesario cortar el tráfico por este punto a partir de mañana jueves y hasta el próximo martes, 3 de marzo.

Este corte es imprescindible, debido a que no es posible realizar los trabajos manteniendo abierto el tráfico de autobuses y taxis.

Las líneas 28, 35 y 39, así como las nocturnas N1, N2 y N7, se desviarán desde la calle Sobrarbe por Paseo de la Ribera, Arquitecto De La Figuera y Avenida de Pirineos para cruzar el río por el Puente de Santiago, desde donde retomarán hacia Don Jaime por Echegaray y Caballero.

En el caso de la línea 36, el desvío se hará desde San Juan de la Peña por Valle de Zuriza, Muel, Avenida Puente del Pilar, Puente del Pilar (Puente de Hierro) y recuperar su ruta habitual desde Echegaray y Caballero. En esta línea se suprimen las paradas de Sobrarbe 55 y Sobrarbe 3.