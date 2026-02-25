Bustinduy anuncia que el Gobierno prohibirá vender bebidas energéticas a menores de 16 años

El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que el Gobierno pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años.

En declaraciones a la prensa en Barcelona, ha asegurado que es una evidencia científica que las bebidas energéticas se han convertido en una "amenaza para la salud" de los jóvenes.

"El Ministerio de Consumo lo que anuncia hoy es la firme voluntad de sacar esta regulación adelante. Lo haremos con el instrumento jurídico más eficaz, y que pueda ver la luz en el menor plazo posible", ha detallado Bustinduy.

