La representación de La Partida de Diego concluye este domingo al emprender camino desde Teruel hacia Toledo - FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL

TERUEL 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La representación de La Partida de Diego, que simboliza una parte de la leyenda de los amantes de Teruel, concluye este domingo cuando el protagonista emprende el camino hacia Toledo, junto al Rey Pedro II y las huestes de Aragón para comenzar a cumplir la promesa del plazo que le ha dado el padre de Isabel de Segura, para contraer matrimonio.

Precisamente, la historia de Diego de Marcilla e Isabel de Segura ha llegado este sábado a uno de sus momentos más emocionantes con la Pedida de Mano de Isabel, la llegada de Pedro II y, sobre todo, La Promesa de los Amantes.

Los dos jóvenes han tenido que aceptar una separación de cinco años para poder hacer realidad su deseo de casarse. La jornada ha comenzado en los campamentos de recreación, donde se han sucedido los alistamientos, reconocimientos médicos, préstamos y testamentos de quienes se preparan para marchar con las tropas.

También ha podido visitarse 'Ferrum Populi', la exposición del Campamento Ultramontano sobre los aperos agrícolas convertidos en armas de guerra. El Seminario ha sido el escenario que este sábado ha acogido la Pedida de Mano de Isabel.

Diego e Isabel han dado un paso más hacia el matrimonio que desean, aunque saben que todavía tienen que superar la condición impuesta para poder casarse. Después ha tenido lugar el acto oficial y el pregón del Alistado de Honor, Jesús Cuesta.

Su elección ha sido un reconocimiento a su relación con la historia de las recreaciones históricas de Teruel y con la evolución de la Fundación Bodas de Isabel. Cuesta ha vivido ese proceso desde cerca y su pregón ha recorrido una parte de esa historia, recordando el camino que ha llevado a las recreaciones hasta su situación actual.

"PACTO DE AMOR"

Por la tarde, "Un pacto por amor" ha puesto a Diego e Isabel ante una decisión que ninguno de los dos quería tomar. Quieren casarse, pero saben que para conseguirlo tendrán que separarse. Diego deberá marcharse y hacer fortuna antes de regresar a Teruel.

La llegada de Pedro II, Rey de Aragón, ha marcado el siguiente paso. El monarca ha entrado en la ciudad acompañado por su séquito y ha sido recibido en la plaza de la Catedral, antes de encontrarse con Diego y de que la historia llegara a su momento decisivo. Entonces ha llegado La Promesa de los Amantes.

Diego e Isabel han quedado frente a frente sabiendo que están a punto de separarse. Él se marcha con la esperanza de volver convertido en el hombre que necesita ser para poder casarse con ella; Isabel se queda y le promete que esperará su regreso.

Son cinco años en los que Diego estará lejos y durante los que Isabel tendrá que mantener su palabra. Los dos han dejado su futuro en esa promesa, confiando en que el tiempo no consiga cambiar lo que sienten y que, cuando Diego vuelva, puedan por fin casarse.

La jornada del sábado ha continuado con el desfile de los aspirantes a caballeros, su iniciación y la representación de 'La bruja y el Arzobispo'.