Rescatados tres montañeros, uno de ellos herido, tras verse sorprendidos por un alud en el Moncayo

Labores de rescate de los tres montañeros sorprendidos por un alud en el circo de San Miguel, en el Moncayo. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres montañeros han sido rescatados este sábado por especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Zaragoza tras ser alcanzados por un alud que se ha producido en el circo de San Miguel, en el Moncayo (Zaragoza). Uno de los auxiliados ha resultado herido, por lo que ha sido trasladado a un centro hospitalario, mientras sus dos compañeros han sido evacuados ilesos.

El aviso se ha producido sobre el mediodía de este sábado y hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los parques de bomberos provinciales de Tarazona y Ejea de los Caballeros (Zaragoza), que han participado en las labores de rescate. En el operativo también ha participado personal del 061.