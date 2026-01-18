La residencia de mayores de La Iglesuela del Cid afronta su última fase con una ayuda del FITE

Residencia para mayores de La Iglesuela del Cid. - AYUNTAMIENTO

LA IGLESUELA DEL CID (TERUEL), 18 (EUROPA PRESS)

La residencia de personas mayores de La Iglesuela del Cid entra en su fase final tras la concesión de una ayuda de 301.029,08 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). Esta financiación permitirá afrontar la octava fase, destinada a dotar al edificio del equipamiento necesario y avanzar en su puesta en marcha definitiva.

Con esta aportación, el Ayuntamiento culmina un largo proceso de planificación y ejecución que hará posible que la residencia entre en funcionamiento en 2026, una vez completados los trabajos de mobiliario, equipamientos técnicos y servicios básicos imprescindibles para su apertura.

La nueva ayuda llega tras la finalización de la séptima fase de las obras, que supuso una inversión FITE de 419.048,44 euros y permitió ampliar el edificio con un nuevo ala. En esta actuación se habilitaron tres habitaciones dobles ya terminadas y otras tres que quedaron pendientes de remates finales.

Cuando esté plenamente operativa, la residencia contará con 24 plazas y funcionará como centro mixto, atendiendo tanto a personas dependientes como no dependientes. El modelo de gestión será municipal, con el objetivo de garantizar un servicio cercano, accesible y adaptado a las necesidades de los vecinos.

La puesta en marcha de la residencia tendrá también un impacto positivo en el empleo local y en la cohesión social, reforzando los servicios públicos.