Responsables del operativo de extinción de CyL alaban y agradecen la ayuda del dispositivo aragonés de INFOAR

Efectivos de extinción de INFOAR en Barniedo de la Reina este miércoles. - INFOAR

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Gente trabajadora, muy currante, son gente extraordinaria". Personal del operativo de extinción de incendios de Castilla y León han expresado su gratitud por la labor que vienen desarrollando los hasta ahora cuatro convoyes desplazados por el servicio INFOAR del Gobierno de Aragón a la comunidad autónoma vecina para ayudar en los trabajos para apagar el devastador incendio forestal de Barniedo de la Reina (León).

"Han llegado aquí el primer día casi sin bajarse del coche, se les ha metido a fuegos. Son gente extraordinaria. Solo tengo palabras de agradecimiento y con esta gente se puede ir muy lejos, se puede contar con ellos para lo que sea", ha expresado Miguel, un trabajador de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, en un vídeo facilitado por Infoar.

Su agradecimiento sincero ha sido compartido por Alfonso, agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, quien destaca en otro vídeo "la ligereza en el trabajo, la dulzura, la profesionalidad y la efectividad" de los medios "que tan gratuitamente y de esta manera tan solidaria nos ha prestado el Gobierno de Aragón, muchísimas gracias.

Igualmente, Inés Arias, una de las directoras de extinción de la Junta de Castilla y León, elogia el valor de la asistencia de los medios aragoneses: "Estamos pasando un momento muy malo y el personal que ha venido ha sido de gran ayuda", reconoce.

Este jueves el operativo aragonés compuesto por más de 30 efectivos ha trabajado en los sectores de Valverde de la Sierra y Santa María de Valdeón. Con la evolución ya favorable del incendio, las labores se han centrado en tareas de liquidación y vigilancia.

Este convoy --el cuarto enviado desde el pasado 14 de agosto-- está integrado por 33 profesionales: dos brigadas terrestres y una helitransportada con su helicóptero, cada una bajo la dirección de un Agente de Protección de la Naturaleza (APN).

El dispositivo cuenta además con dos autobombas, tres técnicos (dos de ellos GADEX), un APN adicional y dos capataces.