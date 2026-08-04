Restablecida la circulación en el tramo de la AP-2, a la altura de Osera de Ebro (Zaragoza), cortado por incendios

Incendio en la AP-2, a la altura de Osera de Ebro (Zaragoza). - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de que se ha restablecido la circulación en el tramo de la AP-2 cortado, en el kilómetro 30, en el municipio de Osera de Ebro, en la provincia de Zaragoza, por incendios en ambas cunetas.

El siniestro, que se ha producido en la tarde de este martes, ha obligado a desviar el tráfico en los dos sentidos. En el caso de Madrid, los vehículos se han dirigido por el kilómetro 43 de la N-II. En esta dirección del tráfico se han llegado a generar retenciones de seis kilómetros.

Por otro lado, en sentido Barcelona, el tráfico se ha desviado por el municipio de Pina de Ebro.