Un retablo del Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza formará parte de una exposición en el Museo del Prado

Archivo - El retablo de los santos Julián y Lucía del Monasterio de la Resurrección de Zaragoza formará parte de una exposición en el Museo del Prado. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El retablo de los santos Julián y Lucía del Monasterio de la Resurrección (Santo Sepulcro) de Zaragoza formará parte de la exposición 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)' en el Museo Nacional del Prado, que recibirá la obra gracias a un préstamo de carácter temporal.

El Monasterio de la Resurrección de Zaragoza pertenece a la Real Orden de Canonesas Regulares del Santo Sepulcro y fue declarado Monumento Histórico Artístico (hoy Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento) en 1893.

Este cenobio fue fundado en 1300 por doña Marquesa Gil de Rada y construido junto a la muralla romana de Zaragoza a lo largo del siglo XIV gracias al mecenazgo de fray Martín de Alpartir, canónigo del Santo Sepulcro de Calatayud y tesorero del arzobispo de Zaragoza.

Aunque el conjunto experimentó algunas reformas, principalmente en los siglos XVI y XIX, constituye un ejemplo de arquitectura mudéjar que cuenta con un gran claustro de planta rectangular y dos alturas, en torno al cual se disponen una serie de dependencias destacadas como la capilla conventual, la sala capitular, el refectorio o el dormitorio, junto a otras más modestas destinadas a cubrir las necesidades diarias de la comunidad como las bodegas o la cocina, espacios que junto a un tramo de la muralla se han recuperado recientemente y se pueden visitar.

En la sala correspondiente a los antiguos dormitorios se custodian actualmente numerosos bienes muebles, entre los que destaca el retablo dedicado a los santos Julián y Lucía, cuya restauración se llevó a cabo entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 por la empresa Sabbia Conservación y Restauración S.L. gracias a la financiación (74.045,66 euros) y la supervisión técnica de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Se trata de un retablo ejecutado en madera tallada, dorada y policromada con trece escenas dedicadas a la vida de san Julián y santa Lucía y a la Pasión de Jesucristo, que se encontraba originalmente situado en una capilla del claustro bajo.

Su ejecución fue promovida en 1384 por don Sancho de la Foz y su hermana doña Oria Sánchez de la Foz y, según las numerosas investigaciones y publicaciones sobre el mismo, fue realizado por el taller de los hermanos Serra y en concreto por Jaume Serra. De este taller barcelonés salieron otros retablos para este monasterio, algunos todavía conservados parcialmente en él como las tablas del retablo de la Virgen del Rosario y otros, como el retablo de la Resurrección, conservado actualmente en el Museo de Zaragoza.

OBRA EXCEPCIONAL

El hecho de que este retablo esté documentado y que además se conserve completo en el edificio para el que fue encargado desde el siglo XIV lo convierte en una obra excepcional del arte gótico aragonés e hispánico.

Por esta razón, el Museo Nacional del Prado ha solicitado el préstamo temporal de esta singular obra para su participación en la exposición titulada 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', que se va a celebrar entre el 26 de mayo y el 20 de septiembre de 2026.

La muestra, cuyo comisario es el jefe de la Colección de Pintura Europea hasta 1500 del Museo del Prado, Joan Molina Figueras, está concebida como una de las grandes exposiciones del Museo del Prado en 2026 y pretende servir, entre otras cosas, para poner en valor obras que hasta ahora son poco conocidas por el gran público, como este retablo del Santo Sepulcro, que nunca había salido del monasterio para el que fue creado hace casi 650 años.

Esta circunstancia convierte su préstamo en un hecho excepcional, que es posible gracias a la generosidad de la Comunidad de Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza, comprometidas con la conservación y la difusión del importante legado devocional y cultural que han recibido y que siguen conservando con gran esfuerzo y trabajo.

Por otro lado, dado que el retablo forma parte integrante de un Bien de Interés Cultural inmueble y además tiene la consideración de Bien Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés, su salida temporal de la comunidad autónoma de Aragón ha sido autorizada por la directora general de Patrimonio Cultural mediante resolución de 8 abril de 2026.

TRASLADO A MADRID

El embalaje y transporte del retablo para su traslado a Madrid va a ser llevado a cabo por la empresa especializada SIT Grupo Empresarial S.L., contratada al efecto por el Museo del Prado. Tanto estas labores como su embalaje y posterior desembalaje y montaje en la correspondiente sala del Edificio Jerónimos de la pinacoteca madrileña van a ser supervisados por personal técnico de la empresa Sabbia Conservación y Restauración S.L.

Será una oportunidad única de contemplar este retablo, junto a otras obras maestras del periodo comprendido entre 1320 y 1420, cuya reunión en esta ambiciosa muestra pretende evidenciar la decisiva aportación de los modelos artísticos italianos en la definición del paisaje estético visual de la Península Ibérica en esa época, a través de una variada e ilustrativa selección de piezas.

Este proyecto expositivo irá acompañado de la publicación de un catálogo que, bajo la coordinación del comisario, contará con la aportación de numerosos especialistas, lo que generará nuevas vías de investigación para este retablo y otras obras del taller de los Serra, que por primera vez van a poder ser contempladas en un mismo espacio.

Asimismo, el proyecto invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar a quienes cuidan del patrimonio, mediante el apoyo y la colaboración de las instituciones públicas. En este caso, las encargadas de esa labor han sido las Canonesas del Santo Sepulcro, gracias a cuya dedicación este retablo ha llegado íntegro hasta la actualidad y muy pronto podrá ser admirado en el Museo Nacional del Prado.