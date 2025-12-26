RetroGamer: La sala Multiusos se convierte durante tres días en un salón recreativo con 90 máquinas arcade

Cartel de Retrogamer 2025. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza organiza este fin de semana y hasta el lunes 29 de diciembre en la sala Multiusos una nueva edición de RetroGamer, uno de los eventos de viodeojuegos más importantes de España que reunirá 90 máquinas arcade y 100 videoconsolas de todas las generaciones.

El evento abre sus puertas este sábado 27 de diciembre de 16.30 horas a 21.00 horas. El domingo y el lunes el horario será de mañana, entre las 11.00 y las 14.00 horas, y de tarde de 16.30 horas a 21.00 horas.

Los visitantes se encontrarán con 90 máquinas arcade originales en un recinto que emula a los salones recreativos de los años ochenta, donde se podrá jugar a clásicos, escuchar el sonido de los futbolines y sentir la adrenalina en el asiento de los simuladores de conducción.

Las máquinas arcade están distribuidas en diferentes bloques: verticales clásicas; conducción (Daytona USA 2 Twin, Ferrari F355 Twin); de puntería (Sega House of the Dead 4, Namco Pirates of the Caribbean); de ritmo (Konami Jubeat, Sega Project Diva), Pinball, Mesas de aire y habilidad. Las videoconsolas antiguas son otro de los atractivos del evento, sobre todo para los más nostálgicos y para los niños más curiosos.

En total, habrá más de 100 consolas de todas las generaciones, algunas auténticas piezas de museo como la Magnavox Odyssey o la primera consola española que data de 1973, la Overkal, y que ambas formarán parte, junto a otras, de diferentes exposiciones y dioramas distribuidos por la sala.

Pero no solo se podrán contemplar con detenimiento, sino que se podrá jugar con ellas, experimentando en primera persona cómo ha evolucionado el mundo de los videojuegos. Desde la Atari 2600, pasando por la NES, Master System, Mega Drive, Nintendo 64, Dreamcast, Nintendo Wii, hasta llegar a la actual PlayStation 5, la Xbox 360 y la Wii.

Todo ello se completará con futbolines, estands comerciales, mesas de aire, pinballs o exposiciones de Playmobil y Masters of the Universe. Habrá, además, zonas temáticas de lucha, donde poder disfrutar de juegos icónicos como Street Fighter o Tekken, de deporte, con el Fifa y el NBA2K o Nintendo, con Super Smash Bros y Mario Kart.

VIDEOJUEGOS A CAMBIO DE ALIMENTOS DONADOS

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, anima a aprovechar estos días festivos para acercarse a un evento, que desde hace unos años forma parte de la programación navideña preparada por el Ayuntamiento y que está pensada especialmente para los más jóvenes.

El año pasado, pasaron por allí más de 10.000 aficionados. Además, recuerda que esta cita tiene también un lado comprometido y solidario, ya que un año más se recogerán alimentos no perecederos para donarlos a comedores sociales de la ciudad.

Se hará en el mercadillo solidario Videojuegos X Alimentos, donde podrán entregar 1, 3 o 10 kilos de alimentos no perecederos y recibir a cambio videojuegos.

También se podrá donar comida sin canjear, y en este caso podrán participar en un juego gamificado donde obtener premios. Además, para facilitar la donación, se ha habilitado un número bizum para poder contribuir, una recaudación solidaria que irá directamente a la ONG El Refugio.