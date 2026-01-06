Los Reyes Magos estrenan carrozas en la Cabalgata de Binéfar (Huesca)

Carroza real de Binéfar. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR.

BINÉFAR (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

Los binefarenses han desafiado al frío y se han echado a las calles del centro para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar que han entrado en la localidad literana desde Oriente montados en tres carrozas nuevas.

Hasta estas Navidades, Sus Majestades compartían una misma carroza y la Concejalía de Actos Populares y Festejos ha decidido adquirir una para cada uno decoradas con motivos alusivos a sus culturas. Ha sido la principal novedad de una cabalgata que ha comenzado con la visita de los Reyes Magos a las residencias de la ciudad. Les han acompañado ediles y consejeros comarcales.

La cabagata la han abierto los Titiriteros de Binéfar y grupos de animación. Los Reyes iban escoltados por entorchados y un grupo de ángeles repartían caramelos a los niños que los esperaban. El Polar Express con elfos en su interior, una carroza de regalos comprados en el comercio local, grupos de animación y el sonido de los tambores del grupo de batucada han sido otra de las atracciones.

El recorrido ha sido el habitual, partiendo a las 18.30 horas del Centro Cultural y Joven, calle Lérida, plaza España, avenida Aragón, calle Zaragoza, calle San Pedro y última parada frente al Ayuntamiento.

En la Cabalgata de Reyes de Binéfar colaboran peñas y Ampas de centros educativos, así como de voluntarios. Para hacer más agradable la llegada de los Magos se ha repartido en la plaza de España chocolate.

Al finalizar el recorrido, Melchor, Gaspar y Baltasar han adorado al niño Jesús en el portal de Belén viviente que por segunda Navidad se recrea para dar más realce al tramo final de la comitiva mágica. Y posteriormente, en el Salón de Plenos han repartido algunos de los regalos a los niños presentes, para iniciar luego su reparto por todas las casas de Binéfar en la noche más mágica.

SAN QUÍLEZ

El día de Reyes coincide en Binéfar con la celebración de las fiestas de invierno de la localidad en honor de San Quílez. La Concejalía de Actos Populares y Festejos ha recuperado desde hace tres años la tradición festiva con una recreación en la que participan vecinos, actores amateurs e integrantes de asociaciones de la localidad.

La celebración del día de San Quílez ha comenzado a las 12.00 horas con una misa baturra en la iglesia de San Pedro. Por la tarde desde la plaza San Quílez saldrá la procesión a las 18.30 horas con antorchas hasta la plaza España. Una vez ahí se procederá a la oración y a la posterior recreación histórica.

A las 19.00 horas habrá una merienda popular en torno a la hoguera de San Quílez con leña que habrán apilado los participantes, como antaño. El colofón lo pondrá la actuación musical a cargo del grupo Mirada a las 21.00 horas en la A.C.R. Binéfar 77, con entrada libre.