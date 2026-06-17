Ricla (Zaragoza) estrena nuevo gimnasio construido con cargo al PLUS de la DPZ

Nuevo gimnasio de Ricla. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

RICLA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

La localidad de Ricla, en la Comarca zaragozana de Valdejalón, ha inaugurado su nuevo gimnasio municipal, una infraestructura muy demandada por los vecinos que ha supuesto una inversión total de 454.000 euros y ha sido financiada a través del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Estas nuevas instalaciones se ubican junto a la zona deportiva del municipio y cuenta con una superficie de 340 metros cuadrados y su equipamiento, con un coste de 90.000 euros ha sido financiado con fondos de la Comarca de Valdejalón, ha informado la DPZ.

Se trata de un edificio de nueva construcción diseñado para ofrecer un servicio moderno y accesible que permita fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la población.

El gimnasio abre sus puertas de lunes a viernes en horario de 07.00 a 22.00 horas y los fines de semana de 80.00 a 14.00. Los usuarios podrán acceder a las instalaciones mediante una cuota de socio de 27 euros al mes, una tarifa diseñada para facilitar el acceso al mayor número posible de vecinos.

Durante esta primera etapa de funcionamiento, los servicios de monitorización y atención especializada serán prestados por una empresa externa.

No obstante, el Ayuntamiento trabaja ya con la previsión de incorporar personal propio en el futuro mediante la convocatoria de una oferta pública de empleo que permita consolidar este servicio municipal.

El alcalde de Ricla, Ignacio Gutierrez, ha destacado la importancia que ha tenido el respaldo económico de la DPZ para hacer realidad este proyecto: "El PLUS se ha convertido en una herramienta fundamental para que los municipios de la provincia puedan acometer inversiones estratégicas que, en muchos casos, resultarían difíciles de asumir únicamente con recursos propios".

Este gimnasio se suma a otras infraestructuras deportivas con las que ya cuenta la localidad como dos pistas de pádel, frontón, campo de fútbol, pista de petanca y pabellón deportivo.