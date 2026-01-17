Rincón considera que "los LEADER deben tener un reconocimiento claro y suficiente en el diseño de la nueva PAC"

El consejero de Agricultura, Javier Rincón, durante su vsita a Quesos Galindo, empresa familiar que elabora sus productos de manera artesanal, utilizando leche de oveja procedente de su propia explotación ganadera. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ARÁNDIGA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, acompañado por la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha visitado la quesería Quesos Galindo Andrés, un modelo de emprendimiento rueral, situada en el municipio zaragozano de Arándiga, en la Comarca de Calatayud, donde ha afirmado que "los Grupos Leader son imprescindibles en la nueva PAC".

Durante la visita, el consejero Javier Rincón ha señalado que "este tipo de iniciativas reflejan la capacidad del sector agroalimentario aragonés para generar valor, empleo y actividad económica en el medio rural, especialmente cuando se apuesta por la transformación en origen y la calidad diferenciada".

Asimismo, ha subrayado la importancia del relevo generacional, indicando que "la continuidad de explotaciones y pequeñas industrias agroalimentarias es fundamental para mantener vivo el territorio".

Rincón ha puesto en valor el papel de los programas LEADER como herramienta de apoyo al emprendimiento rural y a la consolidación de proyectos como Quesos Galindo Andrés, destacando que "los veinte grupos LEADER que operan en Aragón desempeñan una función esencial en la dinamización económica y social del medio rural". En este sentido, ha añadido que "estos instrumentos deben tener un reconocimiento claro y suficiente en el diseño de la nueva Política Agraria Común".

Esta empresa familiar elabora desde el año 2000 sus productos de manera artesanal, utilizando leche cruda exclusivamente de oveja procedente de su propia explotación ganadera, lo que permite garantizar la trazabilidad completa del proceso, desde la producción primaria hasta la transformación y comercialización. La ganadería cuenta con unas 1.000 cabezas, tanto de aptitud cárnica como lechera, y constituye la base de un modelo productivo integrado y ligado al territorio.

Quesos Galindo Andrés desarrolla su actividad bajo criterios de economía circular, aprovechando los recursos propios de la explotación y generando valor añadido en el medio rural. Su catálogo incluye distintas referencias de queso puro de oveja, entre ellas semicurado, curado y añejo, así como cremas de queso elaboradas también con leche de oveja, todas ellas obtenidas mediante procesos tradicionales y con un alto nivel de exigencia en calidad y seguridad alimentaria. En total produce al año 14.000 kilos de queso al año.

La calidad de sus productos ha trascendido el ámbito local y autonómico, recibiendo reconocimiento a nivel nacional e internacional. Entre otros, chefs de prestigio como Dabiz Muñoz han destacado algunos de sus quesos como referentes dentro del panorama quesero español, contribuyendo a la proyección exterior del producto aragonés.