Rincón destaca en Barbastro el papel clave de las cooperativas como motor del medio rural

El objeto social de SCLAB es el almacenamiento y la comercialización de toda la producción de sus asociados. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS) El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, acompañado por la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, ha visitado este martes la Sociedad Cooperativa Limitada Agrícola de Barbastro (SCLAB), referente del cooperativismo agrario en el Somontano, donde ha resaltado consejero ha subrayado son "un verdadero motor económico y social en Aragón".

Durante la visita, han conocido los ensayos de cereales y cultivos innovadores que desarrolla la cooperativa, con especial atención a los ensayos varietales destinados a comprobar la adaptación de distintas variedades a las condiciones agronómicas de la zona. Entre ellos destacan cultivos como el trigo sarraceno, impulsado a través de la Red Arax, así como ensayos en soja, herbicidas y otros cultivos alternativos, orientados a diversificar producciones y mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

La cooperativa trabaja también en la búsqueda de promotores para el desarrollo de cultivos de soja destinados al consumo humano, abriendo nuevas oportunidades de mercado y valor añadido para los agricultores del territorio.

El consejero ha expuesto que "las cooperativas son esenciales para el medio rural: generan valor añadido, ofrecen servicios técnicos, impulsan la innovación y dan estabilidad a las explotaciones. Son un verdadero motor económico y social en Aragón". Además ha añadido que "sin ellas, el campo aragonés tendría muchas más dificultades para competir y crecer".

El titular de Agricultura ha resaltado el papel de la SCLAB como ejemplo de transferencia de conocimiento, modernización del campo y apoyo directo al agricultor, destacando su contribución a la competitividad del sector agrario del Somontano.

Después, el consejero ha visitado la empresa CLERIS, también en Barbastro, dedicada al diseño y producción de maquinaria agrícola, una firma con una sólida trayectoria y presencia en mercados tanto de España como de toda Europa, vinculada históricamente al desarrollo del sector agrario aragonés. CLERIS, dedicada al diseño y producción de maquinaria agrícola, tiene presencia en mercados de toda Europa.