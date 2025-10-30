Rincón reivindica el regadío y la culminación de las obras hidráulicas en Aragón: "El agua que no se regula, se pierde"

HUESCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón ha clausurado este jueves, en Huesca, la Jornada Informativa 2025 de Riegos del Alto Aragón, donde ha defendido la importancia del regadío como "garantía de desarrollo, riqueza y futuro para Aragón", al tiempo que ha reclamado la culminación de las infraestructuras hidráulicas pendientes, aduciendo que "el agua que no se regula, se pierde".

Rincón ha agradecido el trabajo de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, presidida por José Antonio Pradas, a la que ha calificado como "el mayor sistema de regadío de Europa y un ejemplo de innovación, gestión y compromiso con el territorio".

Durante su intervención, el consejero autonómico ha reclamado la culminación de las infraestructuras hidráulicas pendientes "por responsabilidad y por justicia con el territorio", además de subrayar la necesidad de avanzar en la regulación plurianual en la cuenca del Ebro, recordando que "este año, a pesar de ser uno de los más lluviosos en décadas, los embalses están al 53% de su capacidad y el Ebro ha vertido al mar más de 10.600 hectómetros cúbicos de agua, más de tres veces su caudal ecológico".

Asimismo, Javier Rincón ha señalado que "el agua que no se regula se pierde, y en Aragón no nos sobra ni una gota", insistiendo en ejemplos concretos como el embalse de Almudévar, ya terminado, que "debe ponerse en marcha de una vez por todas".

También ha insistido en la finalización del recrecimiento de Yesa, tras más de veinte años desde su primera licitación o la puesta en servicio de la presa de Mularroya, "infraestructuras estratégicas para el futuro de nuestro campo y de nuestras comarcas" ha anotado.

IMPORTANCIA DEL REGADÍO

En esta línea, el titular de Agricultura ha destacado que el regadío representa más del 60% del valor de la producción agrícola aragonesa con solo el 20% de la superficie cultivada, y ha anunciado que el Departamento trabaja para mantener el impulso a la modernización.

En 2024 se resolvieron ayudas por 20 millones de euros, y si los presupuestos lo permiten, en 2026 se convocará una nueva línea por 21 millones de euros.

Además, Rincón ha mostrado su preocupación por el plan de recorte del 12% en la dotación de agua de riego en la cuenca del Ebro planteado por el Gobierno central, ante el que Aragón ha presentado alegaciones.

"No se pueden cambiar las reglas a mitad de partido a quienes han invertido su dinero y su esfuerzo. El regadío necesita estabilidad y confianza, no penalizaciones injustificadas", ha afirmado.

PAC

Por otra parte, el consejero también ha alertado sobre los riesgos de la nueva Política Agraria Común (PAC) propuesta por la Comisión Europea para 2028-2034, "una PAC que no menciona la modernización de regadíos ni el apoyo a la industria agroalimentaria y que pone en riesgo el desarrollo rural y la soberanía alimentaria".

Javier Rincón ha concluido su intervención subrayando que "defender el agua y a los regantes es defender Aragón", y ha felicitado a Riegos del Alto Aragón por su papel vertebrador en el territorio. "El regadío no es solo una infraestructura; es una forma de vida y un compromiso con el futuro de la Comunidad", ha remarcado.

VISITA A LOS STANDS

Durante la jornada, el consejero Javier Rincón, junto con el director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, o el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha recorrido los distintos stands informativos y técnicos instalados en el recinto, interesándose por los proyectos de innovación, sostenibilidad y eficiencia energética impulsados por las empresas del sector.

Ha subrayado el alto nivel técnico y profesional de las entidades participantes y de los ponentes, así como el compromiso colectivo del regadío aragonés por avanzar hacia un modelo cada vez más eficiente, innovador y respetuoso con el medio ambiente.

Del mismo modo, ha calificado la jornada como "un ejemplo de colaboración, conocimiento y futuro compartido", y, de nuevo, ha felicitado a Riegos del Alto Aragón por la organización de un encuentro que "no solo informa, sino que refuerza la unión del sector en torno a un objetivo común: garantizar el agua, la productividad y la sostenibilidad del campo aragonés".