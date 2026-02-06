Robles destaca la labor de los profesionales del Hospital General de la Defensa, en Zaragoza

La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto a la fisioterapeuta del Hospital General de la Defensa, en Zaragoza, que ha sido condecorada. - MINISTERIO DE DEFENSA

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado el trabajo de los proofesionales del Hospital General Militar de la Defensa 'Orad y Gajías', en Zaragoza, y ha reiterado su "orgullo" por poder ver los avances "que consiguen las personas que reciben su tratamiento en este centro", y ha manifestado que "siempre es muy gratificante poder ser testigo de esa mejoría y de la incorporación de nuevos servicios para los pacientes en este hospital".

Precisamente Robles, junto a la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, ha visitado este viernes la nueva sala habilitada para la oferta de rehabilitación cardíaca, dotada de bicicletas estáticas y cintas de andar, conectadas a un sistema informático que monitoriza al paciente y permite hacer un seguimiento en tiempo real de la evolución en la recuperación.

La ministra ha señalado que "cualquier mejora técnica es esencial, pero lo verdaderamente importante y la joya de la corona de este hospital es su personal". De hecho, al inicio de la visita, Robles ha condecorado a la fisioterapeuta Elena Mainar por su destacada labor. "Un reconocimiento, que quiero hacer extensivo a todos sus compañeros", ha dicho la ministra, quien ha ensalzado "la implicación personal y la humanidad de esta profesional en la atención a militares ucranianos heridos y en la recuperación de una niña maliense, intervenida en este hospital, entre otros".

El centro continúa con un proceso de consolidación y mejora de su servicio de atención integral para el personal militar, que reúne a un equipo especializado de profesionales de diversas áreas, ofreciendo un enfoque personalizado y completo para cada paciente. Para ello, combina medicina rehabilitadora, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología clínica y psiquiatría.

VISITA A LA AGM

A continuación, Robles se ha trasladado a la Academia General Militar (AGM), concretamente al campo de maniobras de 'San Gregorio', donde ha mantenido un encuentro y un almuerzo con los cadetes, a quienes ha recordado la importancia de la formación que están recibiendo, que no sólo abarca lo militar, sino también valores como el compañerismo y el liderazgo.

El objetivo de la AGM es dotar a los oficiales de una excelente formación técnica y una esmerada preparación física, acompañados de una sólida base moral, preparándolos para liderar equipos en situaciones complejas.