Rodrigo (PSOE) afirma que el Gobierno de Azcón "bloquea" a la comunidad educativa por su "confrontación" con Sánchez

La diputada socialista María Rodrigo. - PSOE

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del grupo parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha afirmado este viernes que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón "bloquea" a la comunidad educativa, tanto profesorado, como alumnado y familias, por su "confrontación" con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado la decisión de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, de no participar en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que el Ministerio iba a acordar con las comunidades autónomas la distribución de más de 30 millones de euros para mejorar la Formación Profesional y a aprobar el Plan Estratégico de Educación Inclusiva.

Tampoco asistió a la Conferencia General de Política Universitaria, en cuyo orden del día figuraba la asignación de 150 millones de euros para financiar contratos de profesores ayudantes doctores en las universidades públicas.

"No estamos ante una ausencia puntual ni ante un problema de agenda", ha considerado María Rodrigo, para quien esta es "una decisión política absolutamente coordinada del PP" y representa "el no por sistema, independientemente de lo que afecte a los aragoneses".

"El Gobierno de Aragón participó activamente en ese bloqueo, ya que la consejera "ni siquiera se conectó" a la reunión telemática de la Conferencia de Universidades, "una auténtica irresponsabilidad", más cuando en relación a la contratación de profesores "no existía ninguna discrepancia" entre el Ministerio y el Ejecutivo aragonés y solo era necesario ratificar ese punto del orden del día. A la Universidad de Zaragoza le correspondían 156 plazas de profesores ayudantes doctores.

PIDE ACLARAR QUIÉN TOMÓ LA DECISIÓN DE NO ASISTIR

En relación a la Conferencia Sectorial, la parlamentaria del PSOE ha comentado que en Aragón estudian FP 28.000 alumnos en 150 titulaciones, tras lo que ha indicado que hay más de 6.000 alumnos con necesidades educativas especiales, de ahí la necesidad de aprobar el Plan Estratégico de Educación Inclusiva.

"Mientras los docentes y los profesionales cumplen cada día con sus obligaciones, el Gobierno de Aragón decidió no cumplir con los aragoneses y no defender los intereses de Aragón", ha aseverado María Rodrigo, manifestando que "gobernar también consiste en dar seguridad a los centros, en permitir que esos recursos lleguen a los centros y puedan gestionarse".

El PSOE quiere saber "quién decidió que no asistiera --Carmen Susín-- a ninguna de estas dos reuniones sectoriales, por qué no se delegó la representación" ya que "no hace falta que acuda la propia consejera, que puede delegar en cualquier otro miembro de su equipo".

"No bloquearon al Gobierno de España, esto no es una lucha contra Pedro Sánchez, bloquearon los intereses de la comunidad educativa pública de Aragón, a las familias, alumnos y alumnas y al profesorado", ha recalcado Rodrigo.