Rosa Montero y Antonio López, entre los profesionales de la cultura que piden el voto para CHA este 8F

Profesionales de la cultura piden el voto para Chunta Aragonesista (CHA).

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Personalidades de la cultura, como el pintor Antonio López, la actriz Charo López, la escritora Rosa Montero, el director de teatro Lluis Pasqual, el novelista Fernando Schwartz o el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón, han firmado el manifiesto 'Defender la Paz. Redistribuir la Riqueza en Aragón', promovido por Recortes Cero para pedir el voto para CHA el próximo domingo, 8 de febrero, ya que también forma parte de sus listas en las tres provincias.

Este manifiesto se ha presentado este viernes frente al monumento del Justicia en Zaragoza y advierte de que "asistimos a una ofensiva de políticas reaccionarias que ponen en peligro la paz, los pilares más básicos del Estado del Bienestar y las libertades" y hace referencia al "Genocidio en Gaza, el ataque de Trump contra la legalidad internacional", además de al ataque a los derechos laborales y sociales, y a las condiciones de vida de la mayoría.

Quienes firman el manifiesto consideran a Trump responsable de estas políticas pero aseguran que "en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma, Vox y el PP las defienden", expresando que "Aragón sufre un retroceso con recortes en los servicios públicos, el incremento de las desigualdades y el ataque al equilibrio territorial".

PROFESIONALES ARAGONESES

Asimismo, decenas de profesionales aragoneses firman el texto, entre los que destacan algunos como el dramaturgo Alfonso Plou, el escritor Oscar Sipan o el actor Alfonso Pablo.

Entre quienes dan respaldo a Chunta Aragonesista con este manifiesto se encuentran también el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, Silvia Mellado del Partido Verde, Ana Luisa Blasco de Unificación Comunista de España y Miguel Ezquerra, de Estau Aragonés.

El manifiesto llama "a los partidos, organizaciones y personas progresistas y demócratas" a "trabajar por una unidad, lo más amplia posible, para defender la paz y las libertades, pero también para redistribuir la riqueza y blindar las pensiones".

Lo que según los firmantes significa en estas elecciones votar Chunta Aragonesista porque "no solo representa estos valores, sino que es una garantía en la defensa de los intereses de Aragón ante el gobierno central y trabaja activamente por la unidad en muy distintos ámbitos".

Por último el manifiesto apuesta por "redistribuir la riqueza en Aragón", con la creación de una industria que genere riqueza de forma sostenible, una reforma fiscal progresiva, "en vez de bajar los impuestos a los más ricos", y un Plan de Vivienda Pública, "que es una urgencia social". Además de proponer que las Cortes de Aragón impulsen el blindaje de las pensiones en la Constitución, como la mejor defensa del estado del bienestar.

