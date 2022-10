Rouco a PP-Cs: "No olviden que el hueco donde VOX debe firmar para aprobar el presupuesto sigue en blanco"

ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Rouco, ha recordado al equipo de gobierno PP-Ciudadanos: "No olviden que el hueco donde debe ir la firma del Grupo Municipal de VOX para la aprobación de los Presupuestos para 2023 del Ayuntamiento de Zaragoza aún está en blanco".

De esta manera ha reaccionado Rouco cuando ha preguntado en la Comisión de Servicios Públicos y Movilidad por las plazas de aparcamiento suprimidas como consecuencia de la concesión de plataformas de veladores y por la reserva de espacio para bicicletas y otros vehículos de movilidad personal.

"Por diferentes motivos -ha añadido-- se han suprimido muchas plazas de aparcamiento. Y no digo que estén mal, lo que critico además es que no se hace seguimiento de su uso. Muchos vecinos de Casablanca me han traído fotografías donde se demuestra que estas plazas están siempre vacías y en una zona donde los aparcamientos son

importantes porque los edificios no cuentan con plazas de aparcamiento. Esta ciudad tiene 36.000 vehículos sin garaje".

LO ZARAGOZANOS YA PAGAN MUCHOS IMPUESTOS POR SU COCHE

Carmen Rouco le ha recordado a la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, que la gente "lo que quiere es poder seguir aparcando sin tener que pagar más, porque bastante están pagando ya. Le recuerdo que el impuesto de circulación más caro de las grandes ciudades de España es, precisamente, Zaragoza".

"No necesito --ha agregado-- que nos diga lo que van a hacer porque el tema de los aparcamientos disuasorios y compensatorios es una moción de VOX". "No sigan por el camino de suprimir aparcamientos sin dar alternativa señora Chueca, porque el hueco que tiene VOX en los Presupuestos aún está en blanco. No sigamos por este camino porque no están dando alternativas antes de suprimir plazas".

La concejal de VOX ha finalizado asegurando que España emite menos del 0,8 por ciento de las emisiones mundiales de CO2 y ha pedido no confundir el cambio climático con "las soluciones que ustedes quieren dar, que ya sabemos que se trata de más impuestos de emisiones y tasas verdes. En este asunto, no nos tendrán a su lado".