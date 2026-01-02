Rouco (Vox) pide "reformular" el Programa 'Más vivienda, mejor empleo' para "garantizar el empleo local y regional"

La diputada de Vox, Carmen Rouco. - VOX.

ZARAGOZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha reclamado al Gobierno de Aragón "reformular" el Programa 'Más Vivienda, Mejor Empleo' --anunciado por la vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero, el pasado 29 de diciembre tras la celebración del Consejo de Gobierno-- para "garantizar que se priorice el empleo local y regional".

En rueda de prensa, Rouco ha analizado que el Programa 'Más Vivienda, Mejor Empleo' "no es inocente", sino que "está diseñado para atender la llegada masiva de trabajadores extranjeros, específicamente para los 2.000 trabajadores chinos que CATL trae para construir y poner en marcha la giga factoría de Figueruelas". Lo ha definido como "un plan encubierto para subsidiar alojamientos que beneficien a la mano de obra importada de China, mientras los aragoneses siguen esperando soluciones reales".

La diputada de Vox también se ha referido a las palabras del director general de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carmelo Bosque, quien en una comparecencia en comisión en el mes de junio aseguró que el Ejecutivo autonómico no iba a poner dinero para las viviendas de los trabajadores chinos. "Y ahora, seis meses después, vemos un programa que, bajo el disfraz de interés general, acelera la construcción de viviendas precisamente en zonas como Figueruelas, donde la presión viene de esa inversión china. ¿Coincidencia? Desde VOX, no lo creemos", ha replicado.

Rouco ha calificado este programa como una "traición" porque "Bosque aseguró que no se subvencionaría nada para los extranjeros chinos, y ahora el Gobierno de Aragón lanza un plan que, en la práctica, facilitará las viviendas pagadas con el dinero de todos los aragoneses para los trabajadores extranjeros temporales de una empresa extranjera".

PRIORIDAD LOCAL

La diputada de VOX ha insistido en que "la prioridad debe ser para los trabajadores locales" y "para las familias aragonesas que han nacido y crecido aquí". "El programa habla de soluciones habitacionales para los trabajadores que se instalen en estas zonas, pero los primeros en llegar son los extranjeros chinos", ha incidido. "Mientras, nuestros pueblos se vacían porque los trabajadores locales no encuentran oportunidades ni hogares asequibles", ha lamentado.

Del mismo modo, Rouco ha reconocido que "Aragón necesita más viviendas, especialmente en los municipios que reciben inversiones industriales". Teniendo en cuenta que "tenemos 47.000 jóvenes luchando por emanciparse, enfrentándose a alquileres exorbitantes y barreras para comprar una casa", Rouco ha aplaudido "cualquier esfuerzo por mejorar el acceso a la vivienda y estabilizar el empleo".