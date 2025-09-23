Rouco (Vox) reivindica "instalaciones dignas" para el Conservatorio Profesional de Música

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha reivindicado este martes una "ubicación e instalaciones dignas para los excelentes alumnos, profesores y la AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza", actualmente ubicado en la calle San Vicente de Paúl, al que ha definido como el Conservatorio con "las peores instalaciones de todo Aragón". Unas declaraciones que han tenido lugar, junto al Conservatorio, acompañada del diputado David Arranz.

Rouco ha recalcado: "Llevamos un año de promesas incumplidas", recordando que "la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, se comprometió hace un año a buscar una nueva ubicación para este Conservatorio Profesional de Música". "No podemos dejar en la estacada a 670 alumnos, 80 profesores y a la AMPA", ha insistido.

Ha argumentado que este Conservatorio se encuentra "a más del doble de su capacidad", dando lugar a situaciones como que "en una sala de 15 metros cuadrados, la tienen que compartir con medios audiovisuales y la AMPA", "no hay luz natural, ni insonorización ni ventilaciones" y "los alumnos tienen que ensayar en el aseo porque no hay suficientes aulas de ensayo". Respecto al auditorio, ha señalado que "con sólo 139 butacas, muchos de los asistentes se terminan sentando en el suelo".

Rouco también ha añadido que "la Justicia de Aragón --incluyendo también a Justicias anteriores-- ha recomendado hasta en 5 ocasiones la búsqueda de una nueva ubicación para este Conservatorio".

En consecuencia, Rouco defenderá una iniciativa para instar al Gobierno de Aragón a "presentar en un plazo máximo de 9 meses, un anteproyecto de construcción del nuevo conservatorio, y conocer la nueva ubicación en un plazo de medio año".