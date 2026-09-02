Royo (PSOE) critica a Chueca por su gestión en Distrito 7 y pide volver al acuerdo con los vecinos

Obras del equipamiento Distrito 7, en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en Las Fuentes, Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha lamentado "el empeño" de la alcaldesa, Natalia Chueca, en seguir adelante con la adjudicación "a dedo" de la unidad de producción de Giesa a una empresa mexicana, EFD, que ha tardado seis meses y "fuera del plazo legalmente establecido", en presentar los avales de 300.000 euros para la formalización de la concesión demanial.

Royo ha exigido a Chueca "volver" a los acuerdos alcanzados con los vecinos en los usos de este equipamiento que ha contado con Fondos Europeos.

"Desde el grupo socialista --ha incidido-- solo podemos lamentar profundamente el empeño de la alcaldesa en seguir adelante con este procedimiento arbitrario, con este procedimiento de adjudicación a dedo que, una vez más, queremos recordar que vulnera los acuerdos alcanzados con los vecinos, que pervierte el uso establecido en los propios proyectos que se presentaron a los fondos europeos y que nos abre un periodo de enorme incertidumbre porque estamos hablando de una empresa que ha tardado casi seis meses en conseguir unos avales bancarios por valor de 300.000 euros".

Royo ha calificado este nuevo hecho como una "huida hacia adelante de la propia alcaldesa" y ha recordado que desde el PSOE seguirán trabajando en pro de un proyecto "favorable para los vecinos y para la ciudad.