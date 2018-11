Rubalcaba rechaza las pintadas en la casa del juez Llarena que buscan "amedrentar"

Publicado 14/11/2018 20:00:27 CET

El exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha rechazado esta tarde las pintadas de amarillo realizadas por la organización juvenil de la izquierda independentista Arran en el domicilio del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en San Cugat del Vallés. Rubalcaba ha estimado que con estas acciones se busca "amedrentar" y ha dicho tajante que las pintadas son "lo contrario de la democracia".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, donde el también profesor del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid, exsecretario general del PSOE y exministro de Educación y Ciencia y de Presidencia e Interior ha impartido la conferencia 'Química y política'.

El acto, celebrado en Ibercaja Patio de la Infanta, ha sido presentado por el académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, Luis Antonio Oro, y forma parte del ciclo 'Química, una ciencia central'. Han asistido también a la conferencia el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral.

Rubalcaba ha aseverado que le parece "fatal que se amedrente a la gente" con este tipo de actos porque "al final pintas para asustar, para amedrentar, para meter miedo, y eso es lo contrario de la democracia", ha recalcado.

Ha centrado su conferencia en Ibercaja en la química y en sus vínculos con la política, observando que "hay un principio que dice que semejante disuelve a semejante y este es el principio que rige las relaciones de las coaliciones políticas, por eso son tan difíciles, en una coalición política uno de los dos disuelve al otro y por eso te encuentras que en política las coaliciones más estables son las complementarias".

Se ha referido también al final de la banda terrorista ETA, para indicar que "fue una derrota de la banda y ahora que ha acabado conviene no dejar a los que perdieron reescribir la historia", ha advertido, para que "quede claro una vez detrás de otra, sobre todo a los jóvenes, a la gente que no lo vivió, que hubo unos desalmados que mataban a quienes no pensaban como ellos porque querían una Euskadi independiente".

Ha añadido que fue la democracia, "aplicando el Estado de derecho", con la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quienes consiguieron derrotarlos y "se fueron a casa sin haber conseguido ningún triunfo político".

Rubalcaba ha incidido en que esto "conviene explicarlo una y otra vez sobre todo para que los jóvenes sepan lo que pasó" y para que "quienes fueron derrotados no intenten cambiar la historia y convertir lo que fue una derrota estrepitosa en una suerte de victoria glamurosa; esto no lo podemos permitir porque hubo gente que murió, muchos, más de 800 inocentes".

En otro orden de cosas, el exvicepresidente del Gobierno también ha apuntado que está a favor de una subida del salario mínimo interprofesional.

CICLO SOBRE QUÍMICA

Tras tres décadas dedicado a la política y alejado de la docencia universitaria, Pérez Rubalcaba se reincorporó como profesor del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid en 2014. En su ponencia de esta tarde, ha realizado una reflexión sobre las analogías entre la química y la política, dado que la química ofrece claves para entender algunos comportamientos y reacciones de los políticos y de la actividad política.

Fundación Ibercaja organiza este ciclo en colaboración con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza. Su objetivo es explicar cómo la química está omnipresente en la vida moderna no solo en la ropa, alimentos, medicina y medio ambiente sino también como parte de la Cultura con mayúscula, en la forma de comprender y relacionarse con la materia.

La sesiones concluirán con la charla 'Química del olor, sabor y placer del vino', el 28 de noviembre, que conducirá el catedrático de Química Analítica y director del Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología de la Universidad de Zaragoza, Vicente Ferreira González.