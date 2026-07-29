La ruta de relojes solares de Zaragoza incorpora una nueva obra que apela a la conciencia global y preservar el planeta

Inauguración de un nuevo reloj solar, en la plaza Basilio Paraíso de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado el reloj solar 'Basilio Paraíso-Conciencia Global', una nueva escultura científica que traslada un mensaje sobre cambio climático y el uso responsable de los recursos, apela a la conciencia global y a la importancia de preservar el planeta, sumándose así la ruta impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de acercar la astronomía a la ciudadanía ante el eclipse del próximo 12 de agosto.

El acto ha tenido lugar este miércoles en la plaza Basilio Paraíso, donde se ubica el reloj solar, y la alcaldesa ha estado acompañada por el diseñador de la pieza, Juan Antonio Ros, junto a Teo Ros, y los socios fundadores de Atalaya Generación, empresa que ha donado la escultura a la ciudad, Pedro Machín y Miguel Ángel Franc.

Este nuevo reloj solar, "muy emblemático y especial", será "uno de los más visibles de la ruta por el lugar en el que está ubicado", en el entorno del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, plaza Aragón y paseo de la Independencia, ha comentado Natalia Chueca, que ha detallado que su diseño traslada un mensaje "vinculado a la importancia de cuidar nuestro planeta y a cómo las energías renovables pueden ayudarnos a reducir la contaminación".

La obra, de unos tres metros de altura y realizada íntegramente en acero inoxidable, presenta una estructura esférica y abierta que evoca el planeta Tierra. Es una diseño "muy bonito y muy llamativo", ha opinado la alcaldesa de Zaragoza, "con dos esferas de gran tamaño y un mensaje muy importante del momento que está viviendo Zaragoza y nuestra comunidad autónoma y del papel que están jugando estas energías renovables en este momento de progreso, de crecimiento y de riqueza".

Además, la alcaldesa ha agradecido a Juan Antonio y Teo Ros, los creadores del reloj, su trabajo y su aportación a la ciudad; también a la empresa Atalaya Generación, que "no solamente ha donado el reloj, sino que ha sido uno de los impulsores de este proyecto de la ciudad", lo que en opinión de Chueca es "un ejemplo de que necesitamos que la colaboración público-privada no se quede únicamente en las labores administrativas, sino que también las entidades privadas, y en este caso las empresas, pueden hacer una aportación a la ciudad".

De modo que este reloj es un "claro ejemplo de cómo el mecenazgo es fundamental para este momento de crecimiento económico y social de la ciudad de Zaragoza", ha resumido Natalia Chueca.

RELOJ SOLAR 'BASILIO PARAÍSO-CONCIENCIA GLOBAL'

En concreto, esta nueva pieza integra dos relojes solares en un mismo cuerpo y propone dos formas diferentes de medir el paso del tiempo: uno señala la hora mediante números formados por la luz, mientras que el otro lo hace a través del contraste de las sombras.

Igualmente, permite reconocer las estaciones, los solsticios, los equinoccios y las constelaciones zodiacales. En su estructura incorpora el escudo de la ciudad de Zaragoza, diferentes símbolos relacionados con las energías renovables y un skyline de expresión libre, reforzando el diálogo entre ciencia, arte y sostenibilidad que plantea el conjunto. La instalación se completará en próximos días con la colocación de piedra de Calatorao en la base, donada por Grupo Grasa.

"Hemos buscado la inspiración en la esfera, que tiene un diámetro de 3.265 milímetros, una proporción divina, armónica, áurea, de la distancia de la Tierra al Sol y, a partir de ahí, hemos generado un discurso de sostenibilidad y de reflexión sobre la conciencia que tenemos que tomar sobre el futuro del planeta", ha precisado Juan Antonio Ros.

Ha subrayado Ros que la obra se extiende a todo el eje del paseo de la Independencia, ya que a lo largo de esta vía "están colocados a la distancia exacta a esta escala varios planetas y un satélite que salió del sistema solar hace muchos años, viaja a una velocidad estratosférica y le costará 76.000 años llegar a otro planeta que, seguramente, no será habitable". Es decir, ha continuado, "tenemos que cuidar este con actitudes positivas de ahorro, de reciclaje y de consumo consciente".

Respecto a la forma de dar las horas de este reloj, el diseñador ha diferenciado entre los números de luz que se mueven a lo largo del día y con sombras, aludiendo a "comportamientos que a veces tenemos por comodidad, por dejadez o por placer y que nos lleva a ser un poco inconscientes en cuanto a lo que son los consumos, tanto energéticos como de materiales o contaminaciones".

En este punto, Ros ha insistido: "Intentamos apelar a la conciencia de los ciudadanos, pequeñas conciencias individuales hacen una conciencia global, que es la forma global que tiene el reloj y con esto no solo invitamos a que la gente aprenda, reflexione y profundice, sino que además realmente les sirva de algo a la hora de saber que si apoya todas estas políticas de sostenibilidad y ambientales hay mucha más gente que estamos detrás también con lo mismo y conseguiremos una globalidad que significará mejora y una diferencia para el planeta".

Desde Atalaya Generación, Pedro Machín, ha expresado: "Como empresa, nuestra misión es trabajar por un Aragón independiente energéticamente, más sostenible, basado en energías renovables, y gracias a eso estamos viviendo un momento de transformación en nuestra región, único en la historia".

"Queríamos donar y apoyar el reloj Basilio Paraíso por la analogía que hay entre la figura de Basilio Paraíso, ingeniero industrial de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue uno de los impulsores de la reindustrialización a través de la innovación, con esa transformación y cambio de paradigma que tenemos ahora en Aragón y España gracias a la electrificación de la economía, a las energías renovables, a la tecnología", ha explicado Machín.

RUTA DE RELOJES SOLARES

Así, 'Basilio Paraíso-Conciencia Global' se incorpora a la Ruta de los Relojes Solares impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, integrada por doce piezas distribuidas por diferentes espacios de la ciudad y sus barrios rurales.

Zaragoza conserva una colección de más de 20 relojes solares, entre los que se han seleccionado para este recorrido aquellos que reúnen un especial interés científico, artístico y cultural.

Esta inauguración sigue a la de 'Polytechnic', la escultura-reloj solar instalada en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza y donada por Fundación Ibercaja con motivo de su 150 aniversario. Ambas piezas han sido diseñadas por Teo Ros y Juan Antonio Ros y forman parte de los cinco nuevos relojes incorporados al recorrido municipal.

La ruta permite descubrir la relación entre astronomía, ciencia, arquitectura y arte, además de conocer cómo Zaragoza ha medido el paso del tiempo a través del sol desde la época romana hasta la actualidad.

Entre las piezas seleccionadas figuran un fragmento de un reloj solar del siglo I conservado en el Museo del Teatro de Caesaraugusta; el reloj del Parque de Oriente, acreditado como el más grande del mundo y con un gnomon de alrededor de 30 metros de altura; el memorial dedicado a Albert Einstein en el entorno de Mobility City; y 'Eje del cielo', construido con motivo de la Exposición Internacional de 2008 en el Parque del Agua Luis Buñuel.

La iniciativa forma parte de las acciones promovidas por el Ayuntamiento para acercar la astronomía a la ciudadanía ante el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. La información sobre las piezas y sus ubicaciones puede consultarse en la web dedicada a los relojes solares de Zaragoza.