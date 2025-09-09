La V Ruta de la Tapa Mudejar ofrece gastronomía en 15 establecimientos y rutas teatralizadas en Zaragoza

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, preenta la V Ruta de la Tapa Mudejar - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ruta de la Tapa Mudéjar 2025, organizada por la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, celebrará su quinta edición del 11 al 21 de septiembre en quince establecimientos de la ciudad desde donde se podrá contemplar el patrimonio Mudéjar.

Así, visitantes y zaragozanos podrán descubrir la mejor gastronomía y una de las señas de identidad de la ciudad, en bares situados en las zonas de San Pablo, La Magdalena, Don Jaime y en el entorno de la Iglesia de San Miguel. Los precios de las tapas van desde los 2,50 y 5 euros y las raciones entre 7 y 9 euros.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha asistido a la presentación en la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar, manifestando el apoyo del Ayuntamiento al sector hostelero y a iniciativas que como ésta potencian la rica gastronomía, ya que actúan como "un reclamo para visitantes y turistas" y completan la oferta turística de la ciudad.

Todos los establecimientos presentarán sus elaboraciones en una pieza de cerámica elaborada para la ocasión. Se trata de unos platos únicos, diseñados en arcilla refractaria y horneados a 1.280 grados centígrados, que acompañarán a las tapas de los participantes, aportando un toque artesanal y auténtico que conecta la gastronomía con el patrimonio cultural.

En esta ocasión, se trata de una serie de platos mudéjar elaborados por la artesana Bárbara Crespo Pinilla, de Cerámica Artesanal PIZCO.

Además, esta edición cuenta también con la colaboración de la Asociación "De vuelta con el cuaderno". Varios cuadernistas ilustrarán los itinerarios de las diferentes rutas programadas, así como las ofertas gastronómicas de los establecimientos participantes.

Asimismo, se han programado diferentes rutas teatralizadas en colaboración con Gozarte, que se desarrollarán durante la duración del evento: "Tres joyas del mudéjar" "Bajo la luna mudéjar" y "La Zaragoza de las tres culturas". Las inscripciones serán a través de la página web de Gozarte.