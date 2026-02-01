Sabés: "Pilar Alegría trabajará por una PAC justa y contraria al recorte radical planteado por el PP europeo"

El secretario general del PSOE Alto Aragón y candidato por la provincia de Huesca a las elecciones del 8F, Fernando Sabés, este domingo en la visita a la almazara de la Cooperativa de Ayerbe. - PSOE

AYERBE (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

El líder de la candidatura socialista del Alto Aragón, Fernando Sabés, ha asegurado que el PSOE de la mano de Pilar Alegría trabajará por una PAC justa frente al "recorte radical" planteado por el PP europeo a través de su comisario.

Sabés ha visitado este domingo la Cooperativa de Ayerbe, que cuenta con más de 300 socios. Allí, ha puesto en valor "el importante papel que juegan en la sostenibilidad del medio rural y para el mantenimiento de población en el territorio a través de miles de empleos directos e indirectos".

Sabés ha hecho un llamamiento para que "a partir del 8 de febrero, trabajemos unidos, Gobierno de Aragón y sector primario, para llevar a Europa la posición del territorio sobre la nueva PAC, que tiene como punto de partida el rechazo frontal a los recortes que plantea el Partido Popular europeo a través de su comisario Christophe Hansen".

El PSOE plantea una Política Agraria Común "justa, que atienda a la diversidad territorial, apoye la profesionalización agraria, garantice la competitividad del sector y destine un 10% de los recursos al relevo generacional".

Algo, ha añadido, "que complementaremos desde el Ejecutivo autonómico con ayudas a la primera instalación, asesoramiento y financiación adaptada".

En el mismo sentido ha hablado del "imprescindible apoyo a las mujeres que, cada día más, se incorporan a este sector".

"Agricultoras y ganaderas que merecen un respaldo del ejecutivo autonómico, algo que no han tenido en los últimos años", ha reprochado.

Además, Sabés ha anunciado que el PSOE retomará la implementación del Estatuto de la mujer rural, "reforzando las políticas de igualdad que favorezcan la integración laboral y la participación económica de las mujeres en el medio rural".

El candidato socialista ha hablado también del "impulso que daremos desde el Gobierno de Aragón a la modernización de las explotaciones agrarias y ganaderas para mejorar la rentabilidad y las condiciones de trabajo de agricultores y ganaderos, al tiempo que avanzamos hacia un modelo productivo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

Impulso que se suma a los 314 millones de euros que se han invertido desde el Gobierno central en la modernización de regadíos, "Huesca ha sido la provincia que más fondos ha recibido de España para hacer nuestros riegos más eficientes y sostenibles".