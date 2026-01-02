Sabés (PSOE) afirma que "la sanidad pública en Huesca está colapsada y sólo hay un culpable: Jorge Azcón"

El secretario general provincial del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, con otros dirigentes de este partido ante el nuevo centro de salud del barrio oscense del Perpetuo Socorro. - PSOE.

HUESCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general provincial del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, ha afirmado este viernes que "la sanidad pública en Huesca está colapsada y sólo hay un culpable: Jorge Azcón".

El PSOE Alto Aragón ha vuelto a exigir la apertura del Centro de Salud del Perpetuo Socorro, "paralizado por el interés de Azcón. Falta dotarlo de material, podrían haberlo financiado con fondos propios si hubieran querido ¿no tenían 200.000 euros o no los encontraron en un presupuesto de más de 3.000 millones?" se ha preguntado el Secretario General de los socialistas altoaragoneses, Fernando Sabés.

El también portavoz socialista en las Cortes de Aragón ha criticado que "las obras concluyeron en tiempo y forma el pasado mes de julio y desde entonces los 30.000 vecinos que dependen de este centro de salud están esperando. El Partido Popular lo ha fiado todo a unos presupuestos inexistentes y a un Gobierno hoy inexistente. La única certeza que tenemos es que este edificio sigue cerrado".

Sabés ha considerado que esta situación es "la mejor muestra del total desinterés de Azcón y de todo el PP por la atención sanitaria en la capital altoaragonesa. No sólo han frenado la apertura del centro de salud del Perpetuo Socorro, además han cerrado el Santo Grial sin poner en marcha la infraestructura alternativa que anunció Lorena Orduna, y han suprimido personal en el Fidel Pagés y en el Hospital San Jorge".

Desde 2023, ha añadido, "no hay ni una sola buena noticia en materia sanitaria para esta ciudad. Todo lo contrario, hemos visto cómo empeora la calidad asistencial, cómo se saturan las urgencias y los centros de salud, con esperas que en algunos de ellos superan las cuatro semanas de demora para una cita en atención primaria".

Algo que, ha señalado Fernando Sabés, "tiene un único beneficiario: los amigos de Azcón, las empresas de la privada, que aplauden a dos manos cada recorte que acomete el PP porque los pacientes acaban en sus clínicas, bien derivados por el especialista o bien porque buscan en un seguro lo que la sanidad pública ya no les ofrece".

Y es que, ha relatado, "se han suprimido enfermeras en el Fidel Pagés o Centro de Salud Pirineos en Huesca, en el de Aínsa o el de Binéfar. También se han eliminado plazas de médico en Ayerbe o Almudévar. Lo que estamos viendo no son sólo recortes y privatizaciones, es una forma deliberada de minorar la atención sanitaria a los altoaragoneses".