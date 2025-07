Sabés (PSOE) cree que Azcón está "más en Madrid que en Aragón" y "solo busca la confrontación"

ZARAGOZA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PSOE de Aragón, Fernando Sabés, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, está "más en Madrid que en Aragón" y que "solo busca la confrontación".

El diputado socialista ha considerado que el único interés del Gobierno regional del PP es construir centros de datos, la gestión privada de los servicios públicos y "crispar y enfrentar a personas y territorios". Además, Azcón "está ausente", ha añadido.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que el Gobierno de Azcón "solo actúa cuando la oposición se lo exige" porque "está completamente paralizado y está a otras cosas, pero no a lo que interesa a los aragoneses", poniendo de ejemplo que el Ejecutivo ha comunicado esta mañana a 66 orientadores del INAEM que continuarán prestando este servicio, después de que este jueves la portavoz adjunta del PSOE, Leticia Soria, haya alertado de la finalización de sus contratos. "El Gobierno de Aragón estuvo callado hasta la tarde", ha apuntado.

A su juicio, "parece que no va con este Gobierno" la defensa de los servicios públicos, reclamando a Azcón que "reaccione y preste los servicios públicos necesarios para que el día a día de los aragoneses sea el correcto".

DE VACACIONES

"No puede ser que Azcón siga de vacaciones porque lleva prácticamente una legislatura de vacaciones, ya no digo desde la primavera pasada", ha continuado Sabes, ironizando al decir que "de Galicia a Madrid está continuamente viajando y su obsesión no es otra que lo que sucede en Madrid y no lo que sucede en los más de 700 municipios de la Comunidad Autónoma", como es el caso del reciente congreso nacional del PP, en el que "se ha quedado fuera del círculo de decisión" porque "ya no es capaz de influir en el PP para que la Agencia Nacional de Salud Pública venga a Aragón".

Fernando Sabés ha alertado contra "los cantos de sirena que llegan de Valencia con el eslogan 'Agua para todos', planteando otra vez un trasvase del Ebro que afectará, y de qué manera, a los intereses" de Aragón, ante lo que el Gobierno de Azcón está "callado", más interesadoo en "hacerse fotos de postureo" que de "trabajar por el interés de los aragoneses".

Para el portavoz socialista, Jorge Azcón "está acomplejado", mencionando la propuesta de Vox de expulsar a los inmigrantes ilegales, algo "completamente irracional" y ante lo que el Gobierno de Azcón "calla" porque piensa en los presupuestos de 2026. Ha puesto de relieve el papel de los trabajadores migrantes en sectores como la agricultura y los servicios.

Sabés ha llamado la atención sobre "los recortes continuos" en sanidad y ha vaticinado que el inicio del próximo curso escolar puede ser tan "traumático" como lo fue el pasado.

Ha resaltado el apoyo, en la última sesión plenaria de las Cortes, del PSOE a la convalidación de los decretos leyes de ayudas por los efectos de las tormentas del 13 y 14 de junio, de subida salarial a los empleados públicos y de subvenciones nominativas con el interés de "resolver problemas importantes en materia económica" a colectivos, entidades y funcionarios ""ante la falta de presupuesto y gestión", lamentando que el Ejecutivo "da la espalda" no al PSOE, sino a "todos los colectivos afectados por los recortes".

En materia de vivienda, Sabés desea saber cuántas viviendas habrá construido el Gobierno de Aragón al final de la legislatura "de verdad" y ha criticado que Azcón soslaye la ley estatal de vivienda incluida la declaración de zonas tensionadas.