Sabés (PSOE) critica el cierre durante doce días seguidos de la A-132, entre el pantano de La Peña y Bailo

Fernando Sabés y Antonio Biescas. - PARTIDO POPULAR

AYERBE (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, ha denunciado el cierre durante doce días seguidos de la carretera A-132, en concreto de los casi 20 kilómetros entre el pantano de La Peña y Bailo. Sabés ha criticado que este anuncio se haga "en pleno verano, mintiendo y sin escuchar a ayuntamientos, vecinos y empresarios del sector".

Desde el lunes 27 de julio a las 7.00 horas hasta el viernes 7 de agosto a las 15.00 horas, el Gobierno aragonés va a realizar un "corte de tráfico total" entre estos dos puntos de la carretera A-132.

Sabés ha recordado en la localidad de Ayerbe que el pasado 12 de junio el propio consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, respondió a una pregunta del PSOE sobre estas obras que "por supuesto que se reconsiderarán los cortes previstos en la carretera A-132 durante los meses de verano para evitar afecciones a la actividad económica y accesos a los servicios básicos de la zona". "Nos mienten, no podemos confiar en quien pretende burlarse de quienes viven y trabajan aquí"; ha dicho.

El socialista ha recordado que tanto ayuntamientos como el sector turístico y el comercio local de estos pueblos entre Ayerbe y Puente La Reina han pedido reunirse con el Gobierno de Aragón. "Piden diálogo y la respuesta es el silencio", ha dicho Sabés. Y ha añadido que "el propio consejero habló en las Cortes que estas obras se harían con consenso". "Otra mentira", ha lamentado.

Los socialistas han pedido diálogo, información y transparencia sobre las obras y los cortes en esta carretera en diferentes ocasiones. "Pero el Gobierno de Aragón ni siquiera responde", ha dicho.

Para Sabés "esta actitud es una falta de respeto a las competencias y labor tanto de los ayuntamientos como de los sectores económicos". "El último aviso del corte total de estos casi 20 kilómetros son ya la gota que colma el vaso y acaba con la paciencia del territorio", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que el PSOE seguirá reivindicando información y diálogo en todas las instituciones.

Por su parte, el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, ha argumentado la importancia de esta carretera que vertebra la parte más occidental de la provincia. "El verano es el momento de más actividad y afluencia de público para este territorio y si cuando llega nos cierran la carretera sin avisar, ¿a quién vamos a reivindicar las afecciones"", se ha preguntado.

Biescas ha añadido que ayer mismo su ayuntamiento solicitó por carta una reunión con el consejero de Fomento, Octavio López, para pedir explicaciones e información sobre esta carretera.

Para Fernando Sabés, "el PP alza mucho la voz cuando se trata de pedir obras y mejoras de autovías y carreteras nacionales, pero calla y se esconde cuando hay que dar la cara e informar sobre las carreteras autonómicas". "Esta carretera es una comunicación importante entre Huesca y el Pirineo aragonés más occidental; si la cierran, están causando graves perjuicios a todo este territorio", ha terminado diciendo.